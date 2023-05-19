«Сервал» – морской хищник из России

Получит ли воплощение в металле проект неатомной подводной лодки

Современная война предъявляет повышенные требования к образцам военно-морской техники, от которых зависит успех в борьбе за господство в Мировом океане. Сегодня наблюдается повышенный интерес к неатомным подлодкам (ПЛ), оснащенным дизель-электрическими или воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ), а также имеющим главную энергоустановку комбинированного типа.

Высокая востребованность таких ПЛ обусловлена тем, что флотам приходится решать задачи не только в дальней, океанской зоне (в англоязычной литературе – blue waters), но также в ближней морской и прибрежной зонах (green waters и brown waters). Не обойтись без таких ПЛ и при решении задач по охране своего побережья. Именно здесь и проявляются уникальные качества неатомных ПЛ, которые делают их более эффективными по сравнению с атомными (АПЛ).

Принимая во внимание особенности района будущих операций – небольшие или даже малые глубины, а также наличие островов, отмелей, объектов прибрежной инфраструктуры и пр. – такие ПЛ должны отвечать следующим требованиям:

– обладать относительно небольшими водоизмещением и главными размерениями;

– иметь гибридную или полностью воздухонезависимую главную энергетическую установку (чтобы длительное время, минимум несколько суток, совершать скрытное плавание в подводном положении в назначенном для операций районе, максимально снижая вероятность своего обнаружения противолодочными силами и средствами вероятного противника);

– иметь основной и вспомогательный движители для повышения маневренных качеств, особенно на малых глубинах и в узкостях (гребные винты или водометы, винто-рулевые колонки или комбинированный вариант);

– иметь достаточно мощный и разнообразный комплекс вооружения, позволяющий решать широкий круг задач в ходе боевых действий против надводных кораблей, ПЛ, судов, объектов инфраструктуры военно-морских баз (ВМБ) и портов противника, а также в процессе патрулирования или разведки в открытом море или у побережья (своего или противника);

– обеспечивать действия сил специальных операций (ССО), в том числе в глубоком тылу противника или на значительном удалении от своего места базирования.

Если конструкторам удается добиться удачного сочетания этих требований (а некоторые из них даже кажутся противоречащими друг другу), на выходе получается превосходный боевой корабль, способный с высокой эффективностью решать задачи в указанных районах Мирового океана. А флот обзаводится настоящим подводным «охотником».

«МАЛАХИТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Одним из таких «хищников» является малая подлодка П-750Б «Сервал». Она оснащена газотурбинной ВНЭУ, имеет мощный и разнообразный комплекс вооружения, включающий крылатые ракеты морского базирования (КРМБ), и способна обеспечивать действия ССО.

Проект «Сервала» разработан специалистами Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит». Ныне бюро входит в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Авторству «Малахита» принадлежит ряд знаковых проектов АПЛ и ДЭПЛ различного типа (см. «Хищные рыбы советского подплава», «НВО», 15.10.2021 и «Долгая дорога к «Ясеню», «НВО», 24.06.2022).

Впервые информация о перспективной ПЛ была обнародована в 2019 году. В Петербурге на Международном военно-морском салоне (МВМС) на стенде ОСК была представлена модель перспективной малой неатомной ПЛ с ВНЭУ проекта П-750Б, которую специалисты относили к субмаринам семейства «Пиранья».

Летом 2020 года в рамках Международного военно-технического форума «Армия» в Подмосковье вниманию специалистов и посетителей был представлен уже полноценный концепт-проект «Сервала».

А в ходе МВМС-2021 на стенде ОСК можно было ознакомиться уже с новой, судя по всему, доработанной версией субмарины. Ее масштабная модель подтверждала наличие у «Сервала» возможности осуществлять скрытную доставку и прием обратно на борт модернизированной сверхмалой ПЛ – группового подводного носителя типа «Тритон-2» для обеспечения действий военно-морского спецназа.

При этом эксперты и посетители выставок с помощью детализированной, с демонстрирующими внутреннюю конструкцию вырезами масштабной модели П-750Б могли ознакомиться с устройством «Сервала». Сделаем это и мы.

«СЕРВАЛ» ПОД МИКРОСКОПОМ

Согласно представленным в открытых источниках и в материалах разработчика данным, подлодка типа П-750Б «Сервал» предназначена для:

– нанесения при помощи КРМБ ударов по береговым стационарным объектам противника, на побережье или в глубине неприятельской территории;

– поиска, слежения и уничтожения одиночных боевых надводных кораблей и судов противника различных типов и предназначения;

– поиска, слежения и уничтожения неприятельских ПЛ различных типов и классов, действующих в назначенной зоне ответственности;

– обеспечения действий ССО – скрытной транспортировки, высадки и приема на борт разведывательно-диверсионной группы численностью до 16 человек, с соответствующим набором вооружения и снаряжения, включая сверхмалую ПЛ – групповой подводный носитель легководолазов типа «Тритон-2» (он постоянно базируется на «Сервале», для чего предусмотрено штатное место в носовой части корабля);

– охраны и обороны прибрежных и морских границ путем скрытного патрулирования в назначенном районе;

– постановки минных заграждений в назначенном районе;

– ведения всех видов разведки, в том числе радиотехнической, и наведения на противника своих сил для его огневого поражения.

В чем же заключаются преимущества данной субмарины?

Во-первых, она отличается высокой маневренностью и относительно малыми водоизмещением и главными размерениями. Нормальное водоизмещение составляет около 1450 куб. м, длина – порядка 65,5 м, ширина – около 7 м, а осадка – всего около 5,2 м, что позволяет «Сервалу» эффективно действовать по предназначению в районах с малыми глубинами и районах, изобилующих узкостями. Предельная глубина погружения ПЛ составляет 300 м, что, учитывая ее маневренность, вполне достаточно для решения всего спектра задач.

Во-вторых, ПЛ отличается наличием единой главной энергоустановки подводного и надводного хода, что значительно повысило дальность ее непрерывного подводного плавания. Кроме того, это существенно повысило скрытность действий «Сервала».

В-третьих, следует отметить разнообразный состав вооружения – как ракетного и минно-торпедного, так и радиоэлектронного. Это позволяет применять различные типы оружия в зависимости от решения задачи – атаки надводного корабля, судна или другой ПЛ, ударов по береговым объектам или решения задач по самообороне. При этом конструктивные особенности «Сервала» позволяют при необходимости изменять состав его вооружения.

В-четвертых, важной особенностью ПЛ проекта П-750Б является высокая степень автоматизации боевых и рабочих процессов, благодаря чему удалось сократить численность экипажа до 18–20 человек.

И наконец, новая ПЛ сможет базироваться в уже существующих ВМБ, пунктах базирования и портах.

СЕРДЦЕ ХИЩНИКА

Согласно открытой информации, в ходе работы над проектом «Сервала» сотрудники СПМБМ «Малахит» реализовали множество оригинальных решений и передовых технологий. Широко применялись методы 3D-проектирования. Особенно незаменимым оно оказалось при прокладке на чертежах трубопроводов и кабельных трасс.

Главная же «изюминка» проекта «Сервала» – применение единой главной энергоустановки, в состав которой входят ВНЭУ на базе двух газотурбинных двигателей замкнутого цикла мощностью по 400 кВт, а также гребной электродвигатель мощностью около 2500 кВт.

Данная энергоустановка может работать как по замкнутому, анаэробному циклу, так и по обычному разомкнутому. В надводном положении газотурбинные двигатели потребляют атмосферный воздух (разомкнутый цикл). В подводном положении, после перехода на работу по замкнутому циклу, на двигатели из специального хранилища в виде сосудов Дьюара подается воздушная смесь – очищенные, охлажденные и обогащенные кислородом выхлопные газы двигателей.

Генеральный директор СПМБМ «Малахит» Владимир Дорофеев рассказал в интервью еженедельнику «Звезда»: «Основным элементом ВНЭУ является газотурбинный двигатель, который позволяет получать значительную мощность при небольших массогабаритных характеристиках. Такой двигатель быстро и просто вводится в действие, обладает высокой маневренностью, хорошей взрывопожаробезопасностью – в силу отсутствия водорода в рабочих контурах... Как известно, газотурбинные двигатели повсеместно применяются на надводных кораблях. У ВНЭУ отличия касаются только «рабочего тела», которое формируется не из атмосферного воздуха, а из обогащенных кислородом отработавших газов... Помимо этого, на лодке будет установлен и электродвигатель. По нашим расчетам, П-750Б сможет находиться в режиме автономного подводного плавания до тридцати суток».

Как подчернул в интервью Mil.Press главный инженер СПМБМ «Малахит» Николай Новоселов, переходы энергоустановки субмарины из одного рабочего режима в другой осуществляются без перерыва в работе и без необходимости перехода на аккумуляторную батарею. «Такая установка позволяет регулировать ее выходную мощность в достаточно больших диапазонах, поэтому в подводном положении возможно осуществление движения также при питании от этой установки, а не от аккумуляторной батареи», – сообщил Новоселов. И подчеркнул, что уникальность ВНЭУ обеспечивается наличием у компании четырех патентов на нее. Нигде в мире пока что такая установка не разрабатывалась.

В качестве движителя на «Сервале», судя по масштабной модели, используется гребной винт в насадке. О наличии вспомогательных движителей ничего не заявлялось.

Согласно открытым источникам, включая информационные материалы разработчика, общая дальность плавания «Сервала» в подводном и надводном положении может достигать 4300 морских миль, а непрерывная дальность подводного плавания – до 1200 морских миль. Автономность действий – до 30 суток. Комбинированная главная энергоустановка позволит ПЛ развивать полную скорость подводного хода 18 узлов, а скорость экономического хода составит 4 узла.

ЭКСТЕРЬЕР

Судя по масштабной модели, подлодка выполнена двухкорпусной. В качестве материала для корпуса субмарины, по данным разработчика, используется сталь.

В носовой части корпуса устроена проницаемая носовая оконечность, где размещаются торпедные аппараты, транспортно-пусковые контейнеры, отсек для размещения, выпуска и приема сверхмалой ПЛ, шлюзовая камера для выхода и приема обратно на борт боевых пловцов и др. В нижней ее части можно видеть обтекатель антенны гидроакустической станции (ГАС).

Между носовой частью и рубкой, ближе к последней, размещаются два носовых горизонтальных руля. В кормовой части можно увидеть крестообразное кормовое оперение, включающее горизонтальные рули и вертикальный стабилизатор с рулем, обеспечивающим управление кораблем по курсу. На вертикальном стабилизаторе можно видеть размещенную сверху веретенообразную «капсулу», в которую обычно помещается буксируемая антенна корабельной ГАС.

Прочный корпус «Сервала» делится на три водонепроницаемых отсека, каждый из которых выполнен двухпалубным. В первом отсеке на верхней палубе размещаются – по направлению с носа в корму – жилые помещения экипажа и, вероятно, разведывательно-диверсионной группы спецназа; камбуз с кают-кампанией; центральный боевой пост и помещение, которое напоминает каюту командира субмарины. На нижней палубе этого отсека размещается различное корабельное оборудование.

Во втором и третьем отсеках прочного корпуса расположена главная энергоустановка, различное электромеханическое оборудование и валопровод гребного винта. В кормовом отсеке располагаются сосуды Дьюара, обслуживание которых осуществляется, видимо, с расположенного тут же боевого поста. В кормовой части ПЛ вне ее прочного корпуса располагаются транспортно-пусковые контейнеры, о которых будет рассказано далее.

Рубка подводной лодки – лимузинного типа, характеризуется сглаженными обводами. Она предназначена для размещения ходового мостика для несения вахты в надводном положении и ряда выдвижных устройств. Количество и предназначение их – кроме традиционного командирского перископа, РЛС, подъемно-мачтового устройства для радионавигационного оборудования и, вероятно, шахты забора атмосферного воздуха (в том числе для обеспечения работы двигателя под водой) – разработчиком не указывается.

ВООРУЖЕНИЕ НА ЛЮБОЙ ВКУС

«Сервал» обладает мощным комплексом вооружения, который включает КРМБ, торпеды различных типов и морские мины. Общий боезапас – 12 единиц. Применение всех типов оружия обеспечивается из торпедных аппаратов – ракетных пусковых установок калибра 533 мм. Они расположены в носовой, проницаемой части корпуса и скомпонованы в два вертикальных ряда. Как указывается в обнародованной информации, все торпедные аппараты объединены в единый конструктивный блок, который устанавливается на подводную лодку или снимается с нее во время ремонта или модернизации как единое целое, без разбора на части.

В носовой части корпуса располагается также отсек с подъемно-опускным механизмом, где размещается сверхмалая ПЛ типа «Тритон-2» и средства ее выпуска и приема на борт. Отсек закрывается двустворчатым люком. Здесь же, в носовой части, внизу имеется шлюзовая камера, обеспечивающая выход боевых пловцов в наружную среду.

Как указывается на сайте военно-технического сборника «Бастион», на ПЛ имеются еще и 324-мм транспортно-пусковые контейнеры, которые размещаются в носовой и кормовой частях и предназначены для хранения, транспортировки и выстреливания полезной нагрузки (торпед, ракет, мин). Эти контейнеры, окрашенные в красный цвет, хорошо заметны на масштабной модели. В носовой части они ориентированы горизонтально, а в кормовой части – вертикально.

«Одной из наиболее заметных инноваций является реализация сменно-модульной концепции размещения полезной нагрузки, включающей вооружение, средства самообороны, групповые подводные средства движения и необитаемые подводные аппараты, – подчеркивает в том же интервью Владимир Дорофеев. – Все это размещено за пределами прочного корпуса».

Специалистам «Малахита» удалось создать – пусть пока в виде концепт-проекта – уникальный боевой корабль, способный эффективно решать широкий круг задач. И если такой «хищник» появится в боевом составе российского ВМФ, его возможности существенно возрастут.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.