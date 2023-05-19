Главком Сухопутных войск доложил Шойгу о подготовке контрактников в ЗВО с учетом использования ВСУ западного оружия - Минобороны РФ

Москва. 18 мая. ИНТЕФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту, на полигонах Западного военного округа, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Командир одного из подразделений, проходящих подготовку на полигоне, доложил министру обороны РФ, что в настоящее время с военнослужащими проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также подготовке по связи. Все обучаемые военнослужащие выполняют стрельбы из различных видов вооружения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.