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Интерфакс-АВН

Главком Сухопутных войск доложил Шойгу о подготовке контрактников в ЗВО с учетом использования ВСУ западного оружия - Минобороны РФ

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Министр обороны Шойгу на полигоне ЗВО
Министр обороны Шойгу на полигоне ЗВО.
Источник изображения: РИА Новости

Москва. 18 мая. ИНТЕФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту, на полигонах Западного военного округа, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Олег Салюков доложил главе военного ведомства, что все занятия на полигонах проводятся под руководством офицеров, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Командир одного из подразделений, проходящих подготовку на полигоне, доложил министру обороны РФ, что в настоящее время с военнослужащими проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также подготовке по связи. Все обучаемые военнослужащие выполняют стрельбы из различных видов вооружения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

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