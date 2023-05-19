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Интерфакс-АВН

Россия продолжает соблюдать ограничения по ДСНВ - Госдеп

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ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим
ДСНВ пришел на смену договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим.
Источник изображения: Илья Питалев/РИА Новости

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - В Вашингтоне признают, что Россия по-прежнему следует положениям Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в сфере ограничений стратегических вооружений.

"Да, все верно", - сказал представитель Госдепа США Ведант Патель, отвечая на вопрос журналиста о том, по-прежнему ли США считают, что Россия выполняет пункты ДСНВ в области ограничений.

В марте в Госдепе США заявляли, что Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.

ДСНВ (или СНВ-3) - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

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Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
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