В России разработали новую технологию стыковки космических кораблей с орбитальными станциями

Пилотируемый корабль "Союз МС-19" перед стыковкой с МКС.

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") разработал новую технологию стыковки космических кораблей на орбите, сообщили в пресс-службе РКС в четверг.

"Специалисты АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" разработали новый метод повышения точности и надежности измерений при стыковке космических кораблей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что технология направлена на исключение ситуаций, когда автоматика космического корабля отказывается "ловить" станцию и космонавтам приходится переходить на ручное управление.

"Одна из особенностей работы радиотехнических систем, в том числе и системы взаимных измерений "Курс", которая сегодня обеспечивает стыковку космических кораблей с Международной комической станцией, - это обилие переотражений сигналов от элементов различных конструкций", - сказали в пресс-службе.

В холдинге отмечают, что МКС имеет сложную конфигурацию и состоит из различных модулей, батарей, ферм и прочих конструкций - измеряемые при стыковке параметры порой искажаются, что может приводить к потере "стыковочного" контакта космического аппарата со станцией.