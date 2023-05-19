Кисида заявил, что G7 продолжит политику санкций против России из-за ситуации на Украине

Японский премьер сообщил, что пригласил украинского президента Владимира Зеленского для участия в дискуссиях на саммите "семерки"

ОТТАВА, 18 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) намерены продолжать политику жестких экономических санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в статье премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которую в четверг опубликовала канадская газета The Globe and Mail в преддверии саммита "семерки" в Хиросиме.

"В Хиросиме я продемонстрирую непоколебимую солидарность G7 с Украиной. Я пригласил президента Владимира Зеленского для участия в дискуссиях на саммите. Я планирую призвать Россию немедленно и без каких-либо условий вывести все свои войска и технику с территории Украины, а также подтвердить, что Группа семи продолжит [вводить] свои жесткие санкции против России и твердо поддерживать Украины", - заявил премьер-министр Японии.

Кисида также уверен, что ситуация на Украине - "это не просто европейская проблема, а мировая проблема". Он утверждал, что Группа семи должна "отвергнуть любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, либо с использованием угрозы применения ядерного оружия, <...> либо с применением ядерного оружия".

Саммит Группы семи пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая. Япония в 2023 году председательствует в G7. На саммит приглашены также лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.