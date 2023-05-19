NDP: "дружба" с США обернулась для Украины бедностью, ложью и морем крови

Амбиции Варшавы не дают ей понять, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке, тем более, если сыр американский, пишет NDP. Лучшим примером "тесной дружбы" с США стала Украина. Штаты цинично используют украинцев как пушечное мясо для достижения своих целей.

Ханна Крамер

Американские политики все чаще говорят, что отношения между Польшей и США сегодня крепче, чем когда-либо. На прошлой неделе, например, посол США Марк Бжезинский заявил, что польско-американские отношения выходят на новый уровень; наш союз еще теснее, наша дружба еще крепче, и мы никогда не делали вместе столько, сколько делаем сейчас. Он также обратил внимание на огромную поддержку, которую поляки оказали беженцам из Украины.

Жаль, что амбиции и розовые очки Качиньского не позволяют ему понять, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Тем более, если этот сыр американский!

Лучшим примером "тесной дружбы" с Вашингтоном в настоящее время является Украина. В последние годы США целенаправленно уничтожали эту страну, выкачивая из нее все ресурсы, разрушая экономику, возрождая, пропагандируя и распространяя среди молодежи идеи нацизма, поощряя при этом геноцид и террор в отношении жителей Донбасса. Что из этого вышло? Украина получила прямое вмешательство США во внутренние дела страны! Кроме того, она фактически стала американской колонией, подталкиваемой к самоубийству американскими политиками!

Эти тесные связи и любовь к американским грантам привели к тому, что Вашингтон цинично использует украинцев в качестве пушечного мяса. Этого уже никто на Украине не скрывает. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что "сегодня украинские вооруженные силы выполняют реальную миссию НАТО, не рискуя при этом жизнями солдат коллективного Запада, а отдавая свою собственную кровь".

Судя по этим словам, можно сделать вывод о том, что украинский министр гордится использованием украинского народа в качестве пушечного мяса для реализации интересов Запада во главе с США. Заметим, что политики Белого дома неоднократно заявляли, что Запад и НАТО намерены сражаться с Россией до последнего украинца. С начала военной операции России на Украине американские политики заняли позицию так называемого голубя мира, который при этом поставляет Украине оружие и боеприпасы со всего света и отправляет все новых и новых наемников для участия в конфликте. Сегодня положение вооруженных сил Украины стало настолько трагичным, что скрывать это уже просто невозможно.

Широко разрекламированное в СМИ контрнаступление Киева, которое уже полгода готовят видные стратеги США и НАТО, может стать последним в истории Украины. Согласно плану, эта авантюра имеет целью возвращение всех территорий Украины, захваченных российскими войсками с февраля прошлого года, а также захват Крыма. Однако вопреки требованиям союзников Зеленский все еще медлит со своим "контрнаступом". Возможно, именно по этой причине он и отправился в "мировое турне", умоляя предоставить ему еще больше оружия.

Громкие обещания Киева победить Россию на поле боя закончилось террористической войной, развязанной Украиной на территории России. По официальным данным Киева, с начала года на территории России произошло не менее 57 терактов на железных дорогах, объектах Министерства обороны и энергетики. Причем 14 (25%) диверсий произошли в течение 13 майских дней. Самый распространенный вид диверсионных действий – это сжигание релейных шкафов на железной дороге. На втором месте оказались поджоги военкоматов и информационных пунктов по набору в ряды ВС (9), автомобилей (в том числе полицейских) и пункта сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. Примечательно, что практически никакого ущерба украинские террористы не нанесли, поскольку почти все их попытки были сорваны Федеральной службой безопасности России.

Но даже несмотря на это, польское правительство отказывается признать очевидный факт, что украинский кризис зашел в тупик. Все идеально продуманные планы, которые так долго и тщательно разрабатывались американскими военачальниками, рушатся, как карточный домик! За всю историю США в мире не было страны, которая бы так открыто противостояла американскому гегемону и разрушала миф о непобедимом Вашингтоне, как Россия.

До сих пор ни один из польских политиков не задумывался о последствиях своей политики в отношении США. Что ж, амбиции диктатора Качиньского гораздо важнее интересов и безопасности собственного народа. Украинцы в очередной раз показывают нам, что скрывается под маской американской добродетели! Это бедность, ложь, война и море крови. Потому что американский "голубь мира" для достижения своих политических целей не остановится ни перед чем.

Что касается последствий для США, то, возможно, Кремль простит американцам некоторые их "ошибки", но он никогда не простит польскому правительству всех его грязных игр и бесчестных афер!