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Интерфакс-АВН

РФ модернизирует линейку вертолетной техники - "Рособоронэкспорт"

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Выставка HeliRussia
Выставка HeliRussia.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Российская промышленность проводит модернизацию линейки вертолетов, они получили новые российские силовые установки, современные авиационные средства поражения, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Российская вертолетная промышленность постоянно работает над модернизацией машин с учетом опыта их эксплуатации в том числе в боевых условиях", - сказал Михеев на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023

"Многие вертолеты получили новые российские силовые установки, современные авиационные средства поражения, системы связи и бортовые комплексы обороны, показавшие высокие результаты работы и надежность", - заявил Михеев, чьи слова привели в пресс-службе компании в четверг.

Он сообщил, что "Рособоронэкспорт" за время своей работы с 2001 года поставил свыше 1200 вертолетов партнерам более чем из 45 стран мира.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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