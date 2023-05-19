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ЦАМТО

На "MILEX-2023" представлены радиозащитное стекло и система контроля полетов – БЕЛТА

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Источник изображения: Роман Азанов/ ТАСС

ЦАМТО, 18 мая. Новейшие разработки для обеспечения обороны и безопасности государства представлены на XI Международной выставке вооружения и военной техники "MILEX-2023".

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета по науке и технологиям, который выступает организатором коллективного раздела научно-технических разработок.

На выставке представлено 48 разработок учреждений Министерства образования, резидента ООО "Минский городской технопарк" (ОДО "Пранас") и подведомственной ГКНТ организации – Республиканской научно-технической библиотеки.

Среди наиболее интересных разработок – радиозащитное стекло. Оно предназначено для ослабления воздействия электромагнитного излучения СВЧ-диапазона и находит применение в качестве офтальмологических линз, защитного остекления специальных комнат, в оборонной промышленности, в качестве защитных стекол, используемых в микроволновых печах.

Еще одна любопытная разработка – автоматизированная система обработки полетной информации. Она предназначена для объективного контроля полетов летательных аппаратов, оборудованных магнитными бортовыми устройствами регистрации. Система обеспечивает считывание, оперативную обработку и хранение полетной информации, экспресс-анализ полетов, привязку к цифровой карте местности, создание базы данных сложных полетов.

Также на выставке представлено контрольно-измерительное СВЧ-оборудование и специальное программное обеспечение для поверки и калибровки измерительных СВЧ-устройств. Среди других значимых разработок – программно-аппаратный комплекс для формирования и приема СВЧ-сигнала, сообщает БЕЛТА.

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