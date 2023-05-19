Пентагон не возражает против предоставления Украине истребителей F-16 другими странами - СМИ

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена неоднократно отвергала возможность отправки истребителей F-16 Украине, но при этом не возражает против их передачи Киеву другими странами, сообщает Politico.

"Я не думаю, что мы против", - цитирует издание заявление высокопоставленного чиновника американского Минобороны по поводу возможной отправки истребителей Киеву другими странами.

Однако такое решение еще не принято, подчеркнул он.

Между тем, как отмечает газета, давление на Белый дом в связи с возможной передачей Украине истребителей усилилось после того, как Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины. В Лондоне заявили, что вскоре начнут обучать украинских пилотов летать на современных истребителях. Позднее британскому примеру последовала Бельгия.

Издание подчеркивает, что Британия объявила о создании коалиции стран, которые начнут работать над отправкой самолетов на Украину, после встречи британского премьер-министра Риши Сунака и главы правительства Нидерландов Марка Рютте.

Politico напоминает, что Нидерланды являются страной, переходящей с F-16 на F-35, что позволит высвободить десятки истребителей в ближайшие годы.

В публикации отмечается, что страны, которые приобрели F-16 или любую другую систему вооружения у США, должны сначала получить одобрение Вашингтона, прежде чем передавать их третьей стране.

Тем временем в Пентагоне заявляют, что не считают F-16 предметом первой необходимости для Киева.

Тремя главными приоритетами Украины являются противовоздушная оборона, артиллерия и механизированная и бронированная техника, заявил изданию представитель министерства обороны.

В то же время американские законодатели выступают за отправку истребителей.

Ожидается, что возможность передачи F-16 Киеву будет обсуждаться на встрече G-7 в Японии на этой неделе. Кроме того, эта тема будет в повестке ежегодного саммита лидеров НАТО в Литве в июле.