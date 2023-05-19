Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон не возражает против предоставления Украине истребителей F-16 другими странами - СМИ

273
0
0
Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Истребитель F-16 ВВС Румынии.
Источник изображения: defence-blog.com

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Администрация президента США Джо Байдена неоднократно отвергала возможность отправки истребителей F-16 Украине, но при этом не возражает против их передачи Киеву другими странами, сообщает Politico.

"Я не думаю, что мы против", - цитирует издание заявление высокопоставленного чиновника американского Минобороны по поводу возможной отправки истребителей Киеву другими странами.

Однако такое решение еще не принято, подчеркнул он.

Между тем, как отмечает газета, давление на Белый дом в связи с возможной передачей Украине истребителей усилилось после того, как Великобритания объявила о начале работы международной коалиции стран, нацеленной на закупку F-16 для Украины. В Лондоне заявили, что вскоре начнут обучать украинских пилотов летать на современных истребителях. Позднее британскому примеру последовала Бельгия.

Издание подчеркивает, что Британия объявила о создании коалиции стран, которые начнут работать над отправкой самолетов на Украину, после встречи британского премьер-министра Риши Сунака и главы правительства Нидерландов Марка Рютте.

Politico напоминает, что Нидерланды являются страной, переходящей с F-16 на F-35, что позволит высвободить десятки истребителей в ближайшие годы.

В публикации отмечается, что страны, которые приобрели F-16 или любую другую систему вооружения у США, должны сначала получить одобрение Вашингтона, прежде чем передавать их третьей стране.

Тем временем в Пентагоне заявляют, что не считают F-16 предметом первой необходимости для Киева.

Тремя главными приоритетами Украины являются противовоздушная оборона, артиллерия и механизированная и бронированная техника, заявил изданию представитель министерства обороны.

В то же время американские законодатели выступают за отправку истребителей.

Ожидается, что возможность передачи F-16 Киеву будет обсуждаться на встрече G-7 в Японии на этой неделе. Кроме того, эта тема будет в повестке ежегодного саммита лидеров НАТО в Литве в июле.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Литва
Нидерланды
США
Украина
Япония
Продукция
F-16
F-35
Проекты
NATO
Похожие новости
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
13.12.2021
Ядерная бомба для президента
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
14.01.2015
Сценарий интервенции
02.03.2007
Эксгумация РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:01
  • 49720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области