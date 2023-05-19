Войти
ТАСС

Мирная миссия стран Африки посетит Россию в конце июня - начале июля

263
0
0
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Основатель международной НПО Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье заявил, что пока не известно, какую из стран - РФ или Украину - участники делегации посетят в первую очередь

ЛОНДОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Делегация руководителей африканских государств в рамках усилий по достижению мира на Украине посетит РФ ориентировочно в конце июня - начале июля. Об этом в среду в интервью ТАСС сообщил основатель международной НПО Brazzaville Foundation, которая занимается подготовкой визита, Жан-Ив Оливье.

"С президентом [России Владимиром Путиным] было согласовано, что визит [африканской делегации] должен состояться до саммита [Россия - Африка] в Санкт-Петербурге в конце июля. Я полагаю, что он пройдет между 15 июня и 15 июля, не позже", - сказал основатель организации со штаб-квартирой в Лондоне. Оливье отметил, что пока не известно, какую из стран - Россию или Украину - участники делегации посетят в первую очередь. "На данном этапе [лидеры африканских стран] не решили, какую из стран они посетят первой", - заявил он.

12 мая состоялся телефонный разговор Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, который проинформировал российского лидера о предложении африканских лидеров по прекращению огня. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поддержал высказанную Рамапосой идею об участии ряда африканских лидеров в обсуждении украинского урегулирования, однако не сообщала подробностей о каких-либо конкретных договоренностях по визиту делегации.

Китай и другие страны

Оливье также рассказал, что власти Китая выразили поддержку усилиям африканских стран по поиску мирного урегулирования конфликта на Украине при посредничестве Brazzaville Foundation. "Китай отправил свою делегацию к нам, чтобы заявить о своей поддержке нашей инициативы. Они рассматривают нашу инициативу как параллельную своей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что состав делегации, состоящей из представителей шести африканских стран - Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР, - может быть расширен. "План Brazzaville Foundation заключается в том, чтобы еще раз посетить [РФ] в ближайшие несколько дней. Если одна из сторон посчитает, что нам нужно добавить [в состав миссии] другие государства, то этот вопрос будет обсуждаться", - подчеркнул основатель организации, штаб-квартира которой расположена в Лондоне.

Задачи миссии

Оливье подчеркнул, что Brazzaville Foundation предложила объединиться африканским странам, чтобы внести свой вклад в поиск мирного урегулирования на Украине. "Роль Brazzaville Foundation состоит в том, чтобы обеспечить диалог и мирный процесс, учитывая наши особые отношения с [Россией] и многими африканскими главами государств. Мы подумали, что мы можем помочь в том, чтобы положить начало диалогу", - сказал он.

В то же время Оливье не стал раскрывать подробности мирного предложения африканской миссии. "На данном этапе я не могу ничего сказать про [мирные инициативы делегации]. Это остается конфиденциальной темой для всех сторон, - заявил он. - Все надеются, что [решение] будет найдено быстро. Никто не может сказать, преуспеет ли [миссия] и как долго это займет времени".

Говоря о высказываниях пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о том, что Киев предложит африканской миссии присоединиться к реализации украинской "формулы мира", Оливье призвал относиться к ним как стартовой позиции. "Это абсолютно нормально, когда вы начинаете переговоры. Люди таким образом выражают свои чувства, свою позицию. В ходе переговоров можно изменить позицию. Я не знаю, каким будет разрешение [конфликта]. Нам известны российская и украинская позиции. Главы шести государств согласились посетить [обе страны] в рамках подхода по поиску мира, и у них есть основания [полагать, что их визит будет способствовать мирному урегулированию]", - заключил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Замбия
Китай
Конго
Россия
Сенегал
Уганда
Украина
ЮАР
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
17.05.2023
Президент ЮАР заявил, что РФ и Украина согласились принять мирную миссию стран Африки
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 05:01
  • 49720
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.05 02:42
  • 1
Ростех приступил к изготовлению демонстратора гибридной силовой установки мощностью 500 кВт
  • 19.05 01:47
  • 1
«Сервал» – морской хищник из России
  • 19.05 01:19
  • 3
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 19.05 01:04
  • 117
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 19.05 00:54
  • 2
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 19.05 00:43
  • 2
Россия представит более 150 образцов вооружений на выставке MILEX-2023 в Минске
  • 19.05 00:38
  • 3
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 22:02
  • 1
Гибкая подъемная сила
  • 18.05 20:38
  • 2462
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.05 15:49
  • 0
Летать все равно будут: почему налоги на бизнес-джеты не дадут результатов
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области