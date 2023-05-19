Мирная миссия стран Африки посетит Россию в конце июня - начале июля

Основатель международной НПО Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье заявил, что пока не известно, какую из стран - РФ или Украину - участники делегации посетят в первую очередь

ЛОНДОН, 17 мая. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Делегация руководителей африканских государств в рамках усилий по достижению мира на Украине посетит РФ ориентировочно в конце июня - начале июля. Об этом в среду в интервью ТАСС сообщил основатель международной НПО Brazzaville Foundation, которая занимается подготовкой визита, Жан-Ив Оливье.

"С президентом [России Владимиром Путиным] было согласовано, что визит [африканской делегации] должен состояться до саммита [Россия - Африка] в Санкт-Петербурге в конце июля. Я полагаю, что он пройдет между 15 июня и 15 июля, не позже", - сказал основатель организации со штаб-квартирой в Лондоне. Оливье отметил, что пока не известно, какую из стран - Россию или Украину - участники делегации посетят в первую очередь. "На данном этапе [лидеры африканских стран] не решили, какую из стран они посетят первой", - заявил он.

12 мая состоялся телефонный разговор Путина с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, который проинформировал российского лидера о предложении африканских лидеров по прекращению огня. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поддержал высказанную Рамапосой идею об участии ряда африканских лидеров в обсуждении украинского урегулирования, однако не сообщала подробностей о каких-либо конкретных договоренностях по визиту делегации.

Китай и другие страны

Оливье также рассказал, что власти Китая выразили поддержку усилиям африканских стран по поиску мирного урегулирования конфликта на Украине при посредничестве Brazzaville Foundation. "Китай отправил свою делегацию к нам, чтобы заявить о своей поддержке нашей инициативы. Они рассматривают нашу инициативу как параллельную своей", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что состав делегации, состоящей из представителей шести африканских стран - Египта, Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и ЮАР, - может быть расширен. "План Brazzaville Foundation заключается в том, чтобы еще раз посетить [РФ] в ближайшие несколько дней. Если одна из сторон посчитает, что нам нужно добавить [в состав миссии] другие государства, то этот вопрос будет обсуждаться", - подчеркнул основатель организации, штаб-квартира которой расположена в Лондоне.

Задачи миссии

Оливье подчеркнул, что Brazzaville Foundation предложила объединиться африканским странам, чтобы внести свой вклад в поиск мирного урегулирования на Украине. "Роль Brazzaville Foundation состоит в том, чтобы обеспечить диалог и мирный процесс, учитывая наши особые отношения с [Россией] и многими африканскими главами государств. Мы подумали, что мы можем помочь в том, чтобы положить начало диалогу", - сказал он.

В то же время Оливье не стал раскрывать подробности мирного предложения африканской миссии. "На данном этапе я не могу ничего сказать про [мирные инициативы делегации]. Это остается конфиденциальной темой для всех сторон, - заявил он. - Все надеются, что [решение] будет найдено быстро. Никто не может сказать, преуспеет ли [миссия] и как долго это займет времени".

Говоря о высказываниях пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова о том, что Киев предложит африканской миссии присоединиться к реализации украинской "формулы мира", Оливье призвал относиться к ним как стартовой позиции. "Это абсолютно нормально, когда вы начинаете переговоры. Люди таким образом выражают свои чувства, свою позицию. В ходе переговоров можно изменить позицию. Я не знаю, каким будет разрешение [конфликта]. Нам известны российская и украинская позиции. Главы шести государств согласились посетить [обе страны] в рамках подхода по поиску мира, и у них есть основания [полагать, что их визит будет способствовать мирному урегулированию]", - заключил он.