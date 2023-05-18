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Военное обозрение

Заменят крейсера Ticonderoga: в США ведётся строительство эсминцев Arleigh Burke новой модификации Flight III

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Источник изображения: topwar.ru

На верфи Bath Iron Works компании General Dynamics 16 мая был заложен киль эсминца УРО Arleigh-Burke модификации Flight III.

Будущий вымпел ВМС США Louis H. Wilson (DDG-126) назван в честь генерала корпуса морской пехоты. Он станет первым эсминцем Flight III, построенным судостроительным предприятием штата Мэн. На другой верфи Ingalls Shipbuilding уже ведётся строительство однотипного корабля Jack H. Lucas (DDG-125): первый Flight III был заложен в 2019 году и планируется к сдаче флоту в конце этого года.

Как указывается в издании USNI News, основным нововведением проекта Flight III является РЛС воздушного поиска Raytheon AN SPY-6. Она позволит эсминцам данной модификации взять на себя роль платформы противовоздушной обороны в ударной группе авианосца, заменив крейсера УРО класса Ticonderoga, которые постепенно выводятся из строя.

При этом продолжается строительство эсминцев в варианте Flight II (последние из них должны быть сданы в 2024 году). Так, 13 мая Минобороны США сообщило о введении в строй USS Lenah Sutcliffe Higbee (DDG-123), названного в честь одной из первых медсестёр ВМС, которая к тому же стала одним из руководителей медперсонала флота.

Лена Сатклифф Хигби опередила свое время, пройдя путь от одного из первых членов Корпуса медсестер ВМС до его второго суперинтенданта и став первой женщиной, получившей Военно-морской крест

- говорится в заявлении Пентагона.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
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Проекты
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Авианосец
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