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Военное обозрение

Польские Ми-24 можно ожидать на Украине: США поставляют ударные вертолёты Apache Варшаве ещё до подписания контракта

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Источник изображения: topwar.ru

В 2014 году в Польше была запущена программа Kruk («Ворон»), предусматривавшая замену советских ударных вертолетов Ми-24Д/В. В декабре 2020 года был объявлен тендер на поставку 32 новых машин, который вызвал интерес у пяти ведущих производителей, в том числе Leonardo, Turkish Aerospace Industries, Airbus Helicopters, Bell Helicopters и Boeing.

На фоне начала спецоперации ВС РФ на Украине процесс закупки был ускорен, а число приобретаемых вертолетов увеличено. В 2022 году правительство Польши сделало свой выбор в пользу продукта американской корпорации Boeing – AH-64E Guardian, (Apache). Варшава озвучила планы закупить 96 машин данного типа.

В дополнение к вертолетам нам будут переданы технологии

- заявил тогда министр обороны страны.

Однако европейские производители питали надежду, что им удастся урвать этот «лакомый кусок» у Boeing, так как твёрдый контракт подписан не был. Но Вашингтон окончательно развеял эти иллюзии, приняв решение о передаче из запасов армии США Польше 8 единиц AH-64E (сверх предполагаемых к закупке 96). Как утверждается, это позволит начать обучение польских пилотов и техников в ближайшие несколько недель.

После подписания заказа на 96 вертолетов польские войска станут вторым по величине пользователем AH-64E в мире после армии США. Настоящий громовой удар по оборонному миру Европы

- отмечается во французском издании Air & Cosmos.

По данным IISS, на начало 2022 года в составе ВС Польши находилось 28 Ми-24Д/В. Как можно ожидать, после решения о поставке Apache все они будут переданы киевскому режиму.

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