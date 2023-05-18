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Интерфакс-АВН

Росавиация одобрила расширение возможностей двигателя для летных испытаний Ил-114 - ОДК

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Опытный образец двигателя ТВ7-117СТ-01 на стенде АО "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге
Опытный образец двигателя ТВ7-117СТ-01 на стенде АО "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в "Ростех") получила разрешение от Росавиации на использование двигателя ТВ7-117СТ-01 на летных испытаниях самолета Ил-114-300 с максимальной скоростью, сообщили в пресс-службе ОДК.

"Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) разрешило эксплуатировать разработанный ОДК двигатель ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300 на высотах до 6 тыс. м. и на скорости до 550 км/ч, что является очередным запланированным этапом для проведения летных испытаний", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что до конца года петербургское предприятие ОДК-Климов предоставит шесть силовых установок для проведения летных испытаний, по их результатам будет принято решение о начале серийного производства.

"В настоящее время в ОДК-Климов идет подготовка к летным испытаниям ТВ7-117СТ-01 в составе самолета Ил-114-300. Кроме того, готовим еще два резервных двигателя в сертифицированной типовой конструкции, а до конца года будут предоставлены еще четыре мотора для летных испытаний самолета", - заявил генконструктор ОДК-Климов Всеволод Елисеев, слова которого процитировали в пресс-службе.

Как сообщалось, Росавиация выдала сертификат типа для двигателя ТВ7-117СТ-01 в декабре 2022 года. Это турбовинтовой двигатель, обладающий повышенной мощностью на взлетном режиме - 3100 л.с.

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Страны
Россия
Продукция
117С
Ил-114
Ил-114-300
ТВ7-117
Компании
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ОДК УК
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