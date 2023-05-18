В Москве согласны с тезисом Макрона о необходимости неконфронтационных отношений с Россией - Грушко

Но, по его словам, непонятно, как это сочетается с поставками дальнобойных вооружений Киеву

Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В Москве разделяют мнение президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что будущая архитектура европейской безопасности должна предусматривать отсутствие конфронтации в отношениях с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Этот тезис мы, безусловно, разделяем. Все последние годы, точнее - десятилетия, Россия последовательно добивалась формирования именно такой архитектуры в Евроатлантике на основе принципа неделимости безопасности", - сказал он "Интерфаксу" в среду.

Ранее Макрон дал большое интервью французскому изданию Opinion, в котором, среди прочего, отметил: "Архитектура европейской безопасности должна будет всецело обеспечить безопасность завтрашней Украины. Но она должна будет и выработать неконфронтационный подход к России и восстановить устойчивое равновесие".

По словам Грушко, "это близко к тому, за что мы выступаем - за неделимость безопасности, когда никто не стремится укрепить свою безопасность за счет безопасности других".