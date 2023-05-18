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Интерфакс-АВН

"Алмаз - Антей" представляет на выставке MILEX 2023 в Минске комплексы ПВО малой дальности

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ЗРК "Тор-М2КМ"
Батарейный командный пункт на шасси индийского автомобиля ТАТА с колесной формулой 6х6 из состава ЗРК "Тор-М2КМ" в модульном исполнении в экспозиции авиасалона МАКС-2013.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Минск. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Линейку зенитных ракетных комплексов представил концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2023, которая открылась в столице Белоруссии в среду, сообщила пресс-служба компании.

"В Минске холдинг в рамках единой экспозиции демонстрирует продукцию трёх дочерних обществ концерна. Вниманию гостей выставки представлены модели зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-Э2", "Тор-А", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ" и "Тайфун-ПВО(Э)", - сказано в сообщении.

В натурном виде можно увидеть воздушную мишень самолётного типа с реактивным двигателем (МВ-СР) из состава универсального мишенно-тренировочного комплекса "Адъютант", который отличается возможностью многократного применения мишеней, имитирующих массированный удар современных средств воздушного нападения.

Посетители MILEX могут ознакомиться с моделями и тактико-техническими характеристиками радиолокационных станций (РЛС) контроля воздушного пространства "Каста-2Е2", "Подлёт-К1КЕ", "Гамма-С1ТЕ", "Гамма-ДЕ". На стенде концерна будут также представлены печатные и видеоматериалы по корабельному многофункциональному радиолокационному комплексу "Фуркэ-Е", комплексированному вторичному радиолокатору "Вопросник-Е", радиолокационным станциям "Истра-Е" и "Подлёт-Е".

На выставке представлена линейка радиолокационных средства наземной разведки: макеты РЛС "Фара-ВР" и 1Л277, масштабные модели РЛС "Аистёнок", СНАР-10М1, радиолокационный комплекс (РЛК) 1Л260-Е, подвижного разведывательного пункта ПРП-5 на гусеничном и колёсном шасси. Специалисты концерна предоставят информацию о унифицированной РЛС разведки движущихся наземных целей "Кредо-1Е".

На стенде холдинга также демонстрируются видеоматериалы и медиапрезентации о технических возможностях вышеуказанных изделий.

Гости MILEX 2023 могут ознакомиться и с гражданской продукцией концерна. На выставке представлен натурный образец радиолокационной станции охраны объектов "Сова". Кроме того, предоставлена информация о радиолокационно-оптическом комплексе "Сова-М" и радиолокационном комплексе охраны объектов "Сарыч".

По данным пресс-службы, в рамках выставки представители холдинга проведут ряд встреч с потенциальными заказчиками, представителями зарубежных государственных структур и оборонных предприятий, переговоры по вопросам сервисного обслуживания ранее поставленной техники, модернизации средств ПВО, поставок запасных частей и комплектующих, обучения эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и применению выпускаемой продукции.

Как заявил в преддверии выставки заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, холдинг "традиционно принимает участие в выставке MILEX, которую проводит наш самый близкий союзник". "Это, несомненно, способствует росту авторитета концерна на международной арене и приносит конкретные плоды в области сотрудничества с зарубежными партнерами", - отметил Дзиркалн, которого цитирует пресс-служба.

Он напомнил, что "Алмаз-Антей" осуществляет поставки своей продукции Белоруссии на основании межгосударственного договора о развитии военно-технического сотрудничества. По словам Дзиркална, концерн зарекомендовал себя как надёжный поставщик и партнёр, который представляет высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию, предназначенную для защиты от любых воздушно-космических угроз, организации наблюдения, разведки, навигации и воздушного движения. "При этом мы обеспечиваем непрерывность жизненного цикла своих изделий, поставку комплектующих, ЗИП, продление сроков службы, ремонта, модернизацию и утилизацию нашей продукции, а также обучение иностранных специалистов", - подчеркнул Дзиркалн.

АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входят свыше 60 высокотехнологичных предприятий. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тысяч человек. Продукция концерна поставляется более чем в 50 стран.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Tор-М2
Гамма-ДЕ
Каста-2
Каста-2Е2
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Тор ЗРК
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