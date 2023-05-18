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Reuters: Венгрия не одобрила выделение транша на военную помощь Украине из фонда ЕС

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Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия
Государственный флаг у здания парламента в Будапеште, Венгрия.
Источник изображения: © AP Photo / MTI, Tibor Illyes

ЦАМТО, 17 мая. Венгрия не одобрила выделение транша военной поддержки Украине из Европейского фонда мира ЕС (EPF). Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

"Венгрия не согласна с тем фактом, что Европейский союз, наряду с другими существующими возможностями, использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины. Это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других областях", – заявили агентству Reuters в пресс-службе правительства Венгрии.

Ранее итальянское агентство Ansa со ссылкой на источник в Брюсселе сообщило, что Венгрия заблокировала транш в полмиллиарда евро на вооружение Киеву из ЕС.

Транш Украине должен быть направлен в следующий понедельник.

Как напоминает "РИА Новости", внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 млрд. евро на период 2021–2027 гг. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.

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Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
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