Херш: группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призывает Зеленского остановить конфликт

По словам журналиста, в эту группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт.

Об этом заявил в среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, разместив соответствующее сообщение на своем сайте.

"Эту группу возглавляет Польша <...>, она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту - даже, если для этого необходимо уйти в отставку", - написал он, отметив, что в эту группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности Венгрия, Латвия, Литва и Эстония.