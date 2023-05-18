Войти
ТАСС

Херш: группа стран ЕС во главе с Польшей тайно призывает Зеленского остановить конфликт

406
0
0
Сеймур Херш
Сеймур Херш.
Источник изображения: REUTERS/ Fadi Al-Assaad

По словам журналиста, в эту группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Группа европейских государств во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт.

Об этом заявил в среду американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, разместив соответствующее сообщение на своем сайте.

"Эту группу возглавляет Польша <...>, она тайно призывает Зеленского найти способ положить конец конфликту - даже, если для этого необходимо уйти в отставку", - написал он, отметив, что в эту группу входят прибалтийские и восточноевропейские страны, в частности Венгрия, Латвия, Литва и Эстония. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Латвия
Литва
Польша
США
Украина
Эстония
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
23.09.2022
Мобилизация в России выявила партию мира в НАТО
04.02.2022
Российские корабли в Ла-Манше вызвали переполох на Западе
13.02.2020
Уже и Европе такое НАТО не надо
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
21.09.2018
Форт Трампа. Американские войска пропишутся в Польше
27.11.2014
Украина получит танки США?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 11:15
  • 49677
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 09:07
  • 1
Россия сломала НАТО хребет и лишила Украину шансов на "контрнаступление"
  • 18.05 08:03
  • 1
Планы разработки в России гражданского легкого учебного самолета
  • 18.05 07:42
  • 2
Мантуров заявил, что выпуск армейской продукции в 2023 году может вырасти в четыре раза
  • 17.05 22:13
  • 105
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 17.05 18:01
  • 2459
Как насчёт юмористического раздела?
  • 17.05 16:22
  • 77
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.05 11:59
  • 0
Минск: «Безопасности много не бывает»
  • 17.05 09:38
  • 1
Контрнаступление не принесет Украине победу. Оно обернется в пользу России
  • 17.05 01:00
  • 2
Лукашенко заявил о повышенной готовности военных Белоруссии после инцидентов в Брянской области
  • 16.05 13:30
  • 1
Британия поставит Украине новые ЗРК и ударные беспилотники дальнего радиуса действия
  • 16.05 11:29
  • 3
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 16.05 09:39
  • 1
Россия успешно уничтожает "большие пушки" НАТО на Украине
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников