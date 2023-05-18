Глава Пентагона объявил о выделении Тайваню «существенной» военной помощи

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Соединенные Штаты буквально разрываются между Украиной и Тайванем, пытаясь успеть и там и там. Пока акцент смещен в сторону Киева, но не исключается, что в ближайшем будущем Вашингтон сделает выбор в пользу Тайбэя, сразу два конфликта США не потянут. Пока же Тайвань получает гораздо меньшую помощь, чем Украина.

Пентагон готовит для Тайваня дополнительный пакет военной помощи, об этом накануне заявил министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, помощь будет "существенной", но что конкретно туда войдет, глава Пентагона не сказал, лишь поблагодарил Конгресс за выделенные средства.

Я удовлетворен тем, что Соединенные Штаты вскоре предоставят существенную дополнительную военную помощь Тайваню. Благодаря полномочиям по выделению средств, предоставленным президенту Конгрессом в прошлом году

- заявил Остин.

На данный момент не известно, что конкретно США намерены передать Тайваню, но высказывается предположение, что Вашингтон выполняет какие-то давние обязательства перед Тайбэем, как всегда, прикрываясь заявлением, что это направлено на "поддержание мира и стабильности". Вероятней всего, американцы поставят на остров новые вооружения, правительство Тайваня неоднократно запрашивало у США военную помощь, заявляя о "военной угрозе" со стороны материкового Китая.

Между тем глава американского Госдепа Энтони Блинкен поспешил выступить с заявлением, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем и их действия не направлены на конфронтацию. А чем иным назвать вмешательство США во внутренние дела Китая, в Пекине неоднократно просили Вашингтон не поставлять оружие на остров, но США считают, что они могут делать все, что хотят. В Белом доме по-прежнему верят, что Соединенные Штаты являются самым могучим государством на планете и могут диктовать свою волю остальным.