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ТАСС

CNN: астронавты NASA проведут 378 дней в изоляции для подготовки к полету на Марс

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Оранжерея на Марсе в представлении художника / Фото: new-science.ru
Оранжерея на Марсе в представлении художника / Фото: new-science.ru.
Источник изображения: naked-science.ru

По данным телеканала, в испытательной миссии примут участие четыре человека

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведут 378 дней в изоляции в условиях, имитирующих базу на поверхности Марса, в рамках подготовки к экспедиции на эту планету. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.

По его данным, в испытательной миссии, получившей название CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), примут участие четыре человека. Их разместят на специально обустроенной базе в штате Техас в пространстве площадью 1 700 кв. футов (около 158 кв. м). Они будут следовать установленному распорядку дня и принимать участие в симуляции деятельности и научной работы на Марсе.

"Мы создали высокоточный сценарий миссии на поверхности Марса", - заявил Скотт Смит, один из исследователей, занимавшихся разработкой проекта. База в Техасе разделена на рабочую зону, гостиную, кухню, отдельные спальни для астронавтов, ванную комнату, медицинскую зону, центр связи, тренажерный зал, шлюз и так называемую внешнюю зону, имитирующую марсианскую поверхность. Участники эксперимента будут питаться, как астронавты, а также заниматься техобслуживанием базы и устранением технических неполадок. Параллельно будет проводиться исследование их психологического и физиологического состояния.

Как уточняет телеканал, NASA планирует провести три подобных миссии. Первая стартует в июне, последняя запланирована на 2026 год. Цель экспериментов - оценить потенциальное влияние марсианской среды и особой диеты на здоровье и работоспособность человека. По словам Смита, это позволит "заполнить стратегические пробелы в знаниях", делающие потенциальный полет человека на Марс слишком рискованным. 

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