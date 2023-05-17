"Война — это мир": Зеленский съездил в Европу за премией и оружием - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — об итогах визита президента Украины в европейские страны

Стремительный вояж президента Украины по ведущим европейским столицам вызвал стойкие ассоциации с романом Джорджа Оруэлла "1984": собеседники Владимира Зеленского в Риме, Берлине, Париже и Лондоне (а до того еще в Хельсинки и Гааге) вроде бы рассуждали о поисках мира, в Германии ему даже вручили международную премию имени Карла Великого, присуждаемую "за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы". При этом всякий раз основная часть разговора сводилась к обещаниям поставлять Киеву еще больше вооружений для продолжения военных действий. Собственно говоря, и сам украинский президент прямо заявил: "Приоритет визитов в европейские столицы — подготовка к активным действиям украинских вооруженных сил на фронте для освобождения оккупированных территорий".

Подталкивают к контрнаступлению

Накачивать Украину оружием США и их европейские партнеры по НАТО принялись задолго до начала российской спецоперации, а уж после февраля 2022 года объемы поставок выросли в разы. Одни только Соединенные Штаты, по данным Пентагона, предоставили Киеву военную помощь на общую сумму свыше $30 млрд. Показатели европейских стран, конечно, поскромнее, зато они помимо поставок, осуществляемых на двусторонней основе, задействовали для финансирования военных операций украинской армии Европейский фонд мира (еще одна отсылка к оруэлловской антиутопии), выделивший уже €5,6 млрд.

Значительно расширилась и номенклатура поставок: если до начала российской СВО речь шла в основном об оборонительных вооружениях, то теперь на Украину в больших количествах поступает тяжелая дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня, разнообразная бронетехника, включая танки, и даже боевая авиация (пока, правда, это только самолеты советского образца, переданные Киеву странами Восточной Европы).

На протяжении всего минувшего года лидеры европейских стран и Евросоюза в целом выстраивались в очередь, чтобы посетить украинскую столицу и объявить там, какие еще вооружения они готовы поставить, лишь бы обеспечить Киеву военную победу над Москвой. В феврале этого года побывал на Украине и американский президент Джо Байден. При этом каждый по отдельности и все вместе представители коллективного Запада твердят, что "не участвуют в войне с Россией", а лишь помогают Украине защищаться. Правда, время от времени в их высказываниях прорывалось сокровенное: окончание конфликта они видят лишь в военном поражении России, никакой другой мир для них неприемлем.

Дело в том, что до сих пор все эти массированные поставки вооружений и финансовые вливания не привели к желаемому для НАТО перелому в ходе боевых действий. А общественное мнение в европейских странах, поначалу сплотившееся вокруг Украины, по мере продолжения конфликта понемногу начинает склоняться в сторону мирного урегулирования, причем вовсе не обязательно на тех условиях, которые были озвучены Киевом и поддержаны Западом (хотя, вероятно, правильнее будет сказать — навязаны Киеву Западом). Одновременно в этих странах растет недовольство действиями властей, которые вместо решения внутренних проблем тратят миллиарды на поддержку Киева. Налогоплательщики во Франции прямо спрашивают: почему государство, ссылаясь на нехватку средств, проталкивает непопулярную пенсионную реформу, но при этом находит деньги на поставки оружия Украине? В Германии, согласно недавнему опросу, более половины жителей выступают за мирные переговоры между Москвой и Киевом и не поддерживают принятие Украины в НАТО. Схожие настроения наблюдаются и в некоторых других европейских странах.

В этих условиях для руководителей натовских государств крайне важно показать, что проводимый ими курс на безоговорочную и безграничную поддержку Украины приносит эффект. Потому-то они все настойчивее подталкивают Киев к активизации на театре военных действий. Весьма показательно в этом смысле заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который в начале мая указал, что у Киева якобы "есть 98% всего, что нужно его силам для проведения наступательных операций весной, в ближайшие недели и месяцы".

"Дайте еще оружия"

При этом в Киеве, по свидетельству ряда американских СМИ, всерьез опасаются, что обещанное контрнаступление не увенчается успехом, поэтому всячески тянут время, ссылаясь то на неблагоприятные погодные условия, то на недостаток вооружений, то еще на какие-то причины. "Ожидания от нашей будущей контрнаступательной кампании в мире переоценены", — процитировала газета The Washington Post министра обороны Украины Алексея Резникова. По его словам, западные партнеры сказали ему, что им нужен "пример успеха, потому что мы должны продемонстрировать его нашим народам". Резников признает, что отсутствие "грандиозного успеха" широко разрекламированного контрнаступления может привести к "эмоциональному разочарованию" и снижению уровня поддержки Украины на Западе.

Сдается мне, именно опасения такого рода и вынудили украинского президента не ждать очередного приезда в Киев высоких иностранных покровителей, а самому отправиться к ним на поклон, чтобы выпросить еще денег и оружия. И надо признать, что покровители его не подвели. Пожалуй, только в Риме, который стал первым пунктом турне "галопом по Европам", не были названы какие-то конкретные итоги. Итальянский премьер Джорджа Мелони ограничилась заявлением о поддержке Украины "на 360 градусов", а Зеленский сообщил об "очень важных решениях относительно защиты нашего неба", не уточнив, впрочем, о чем именно речь.

Зато Берлин приурочил к визиту дорогого украинского гостя (которого, кстати, принимали на самом высоком уровне, с воинскими почестями, хотя визит носил рабочий характер) объявление о самом большом с начала российской СВО пакете военной помощи Киеву на сумму €2,7 млрд. Планируется передать Киеву 20 дополнительных БМП Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T и боеприпасы. Также в списке перечислены 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.

Чуть скромнее оказался Париж, пообещавший, что в ближайшие недели оснастит несколько батальонов Вооруженных сил Украины десятками единиц бронетехники, в том числе легкими колесными танками AMX-10RC.

А Лондон расщедрился и объявил, что в дополнение к переданным ранее ракетам большой дальности Storm Shadow и снарядам с обедненным ураном поставит Украине сотни дополнительных зенитных ракетных комплексов и беспилотных авиационных систем, в том числе сотни ударных беспилотников большой дальности действия с радиусом более 200 км.

В общем, результаты поездки выглядят весьма впечатляющими, особенно если учесть, что прямо перед ее началом Пентагон объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на $1,2 млрд, в который вошли дополнительные средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

С другой стороны, Зеленскому не удалось продвинуться к созданию "коалиции истребителей", в которую вошли бы страны, готовые поставить Украине боевые самолеты и обучить пилотов. В Берлине, Париже и Лондоне ясно дали понять, что не станут поставлять Киеву собственные истребители, хотя и уклончиво пообещали, что готовы проконсультироваться со странами, которые могли бы передать Украине F-16. Но тут все упирается в позицию Вашингтона, а там в очередной раз подтвердили, что пока не намерены отправлять на Украину американские самолеты.

Ложкой дегтя в бочке меда стало и решение Венгрии, которая уже после турне Зеленского заблокировала выделение очередного транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира.

Ставка на войну

Как и объявления о новых поставках вооружений, так и высказывания европейских лидеров, прозвучавшие в ходе поездки Зеленского, подтверждают, что они делают ставку на затягивание военного конфликта и не заинтересованы в его мирном урегулировании. Президент Франции, канцлер ФРГ, премьер-министры Италии и Великобритании в один голос твердили, что будут оказывать Киеву всю необходимую поддержку для организации контрнаступления, а проведение переговоров и установление мира возможно лишь на условиях Украины.

Разумеется, не обошлось без заявлений о необходимости усиления санкционного давления на Россию, а также на те страны, которые взаимодействуют с РФ и помогают ей обходить введенные Западом ограничения. Обсуждалась и возможность использования замороженных на Западе российских активов на цели восстановления Украины.

Полную неготовность к переговорам демонстрировал и сам украинский президент, что ясно проявилось, в частности, в ходе его короткого пребывания в Ватикане, где Зеленский был принят Папой Римским Франциском. Сначала глава Украины дважды продемонстрировал неуважение к понтифику, первым пройдя в кабинет и усевшись в кресло, пока хозяин еще стоял, а затем, комментируя в телеэфире инициативы Ватикана по урегулированию на Украине, заявил: "При всем уважении к Его Святейшеству, нам не нужны посредники, нам нужен справедливый мир".

Думается, что данное высказывание Владимира Зеленского, как, собственно, и все другие заявления, прозвучавшие в ходе его европейского турне, — это, помимо всего прочего, еще и сигнал Китаю, продвигающему собственный план урегулирования конфликта на Украине. Спецпредставитель КНР Ли Хуэй сейчас как раз совершает поездку, в ходе которой предполагается посетить Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию, чтобы обсудить возможности дипломатического урегулирования ситуации. Понятно, что мирный план, с которым он едет в Европу, совершенно не устраивает ни ее, ни Киев (или же всего-навсего США), вот они и сигнализируют: такие посредники нам не нужны, мир должен быть установлен только на наших условиях. А до тех пор пусть будет война.