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Интерфакс-АВН

Призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону СВО, заявили в Госдуме

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А.Картаполов
А.Картаполов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Призываемые на военные сборы в 2023 году граждане, пребывающие в запасе, не будут направляться для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые (сборы) проводятся ежегодно", - сказал Картаполов во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, призываемые на такие сборы "придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места".

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году.

"Призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в документе.

Сколько человек призовут на военные сборы, не уточнялось.

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