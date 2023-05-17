Призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону СВО, заявили в Госдуме

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Призываемые на военные сборы в 2023 году граждане, пребывающие в запасе, не будут направляться для участия в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые (сборы) проводятся ежегодно", - сказал Картаполов во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, призываемые на такие сборы "придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места".

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году.

"Призывать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в документе.

Сколько человек призовут на военные сборы, не уточнялось.