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Интерфакс-АВН

В NASA заявляют, что при посадке поврежденного "Союза МС-22" на борту не было зафиксировано повышенной температуры

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"Союз МС-22" (справа)
"Союз МС-22" (справа).
Источник изображения: NASA TV

Вашингтон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Температура в спускаемом аппарате поврежденного "Союза МС-22" при посадке, состоявшейся в конце марта, составляла около 20 градусов, сообщил руководитель программы NASA на Международной космической станции (МКС) Джоэл Монтальбано.

"Были сведения о том, что температура была очень высокой при посадке, но я могу сказать, что это не соответствует действительности", - сказал Монтальбано на телеконференции NASA, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что, согласно замерам, температура в спускаемом аппарате без экипажа составляла около 21 градуса.

Монтальбано отметил, что специалисты продолжают исследования, чтобы определить температуру в спускаемом аппарате при нахождении в ней экипажа.

23 февраля руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что температура на поврежденном "Союзе МС-22" при посадке могла достигать 60-70 градусов Цельсия, поэтому было решено спустить корабль в беспилотном режиме.

По его словам, на борту корабля также находятся приборы, не приспособленные для высоких температур. "При температурах где-то около 40 или 50 градусов микросхемы уже начинают вылетать", - отмечал руководитель полета.

В ходе посадки "Союза МС-22" 28 марта исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев отметил, что возвращение на Землю спускаемого аппарата проходит лучше, чем ожидалось.

28 марта спускаемый аппарат корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме штатно приземлился в Казахстане.

15 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". 11 января глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что исследования подтвердили, что корабль был поврежден метеороидом. Диаметр повреждения на поверхности приборного отсека корабля составил до 1 мм.

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Страны
Казахстан
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
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