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ЦАМТО

Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии: новые ЗРК и самолеты Су-30СМ поставят до конца года

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Самые современные в ВВС Беларуссии многофункциональные истребители Су-30СМ скорее всего окажутся в числе самолетов, переоборудованных под носители специальных боеприпасов. Фото со страницы Министерства обороны РБ в «ВКонтакте»
Самые современные в ВВС Беларуссии многофункциональные истребители Су-30СМ скорее всего окажутся в числе самолетов, переоборудованных под носители специальных боеприпасов. Фото со страницы Министерства обороны РБ в «ВКонтакте».

ЦАМТО, 16 мая. Новые зенитные ракетные комплексы и самолеты Су-30СМ будут поставлены в Белоруссию до конца года.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 15 мая командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Белоруссии полковник Андрей Лукьянович.

Командующий напомнил, что ВВС и войска ПВО республики в текущем году получают новые радиолокационные станции "Роса", "Восток" белорусского производства. Закупка новых образцов техники запланирована и на будущее в рамках плана строительства и развития ВС до 2025 года.

"Также мы ожидаем в этом году поставку новых зенитных ракетных комплексов и для авиации – новые самолеты Су-30СМ", – приводит агентство БЕЛТА слова А.Лукьяновича.

Командующий напомнил, что в Белоруссии ежемесячно проводятся проверки дежурных сил по ПВО. "Крайняя проверка была 11 мая. Результаты показывают, что наш вид Вооруженных Сил справился с поставленной задачей. Результаты подтверждены материалами объективного контроля", – отметил А.Лукьянович.

Во время посещения центрального командного пункта ВВС и войск ПВО 15 мая главе белорусского государства Александру Лукашенко доложили об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне. Как доложили президенту Белоруссии, в минувшую субботу после инцидентов в Брянской области ВВС и войска ПВО республики перевели в степень готовности номер один.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Су-30
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