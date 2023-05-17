США намерены присоединиться к механизму Совета Европы - реестру ущерба Украине

Документ является ключевым материалом саммита глав государств и правительств СЕ, который пройдет в Рейкьявике

ООН, 15 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены присоединиться к механизму Совета Европы - реестру ущерба Украине. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении американского постпредства при ООН.

"США выразили свое намерение присоединиться к реестру ущерба Украине Совета Европы <…>. Реестр является ключевым материалом саммита глав государств и правительств Совета Европы, который пройдет в Рейкьявике 16-17 мая", - отмечается в тексте.

Делегацию США на саммите возглавит постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев заявлял, что Совет Европы на саммите в Рейкьявике намерен "принять решения, которые носят откровенно антироссийский характер", в том числе "будет и попытка каким-то образом легитимизировать международный квазитрибунал против России, составить реестр ущерба в результате вооруженных действий Российской Федерации против Украины".