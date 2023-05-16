Войти
ТАСС

В Белом доме подтвердили, что США не меняли решение не поставлять Украине F-16

197
0
0
Истребитель F-16 ВВС США
Многофункциональный легкий истребитель F-16 ВВС США.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее сообщил, что его государство обсуждает с Британией, Данией, "некоторыми другими странами Европы" и США возможность передачи Украине истребителей

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не меняли пока своего решения не поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16. Это подтвердил в понедельник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили уточнить, претерпела ли изменения позиция Вашингтона по возможной передаче Киеву самолетов F-16 в свете новых заявлений на этот счет в Западной Европе и со стороны президента Украины Владимира Зеленского. "Нет", - ответил представитель Белого дома. Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу от него не последовало.

Как сообщил 9 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его страна обсуждает с Великобританией, Данией, "некоторыми другими странами Европы" и США возможность передачи Украине истребителей F-16. По словам Рютте, идет "интенсивный диалог".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выступил с утверждением, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16". Однако на Западе скупо комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что это "не произойдет быстро".

Между тем канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака объявила ранее, что Лондон откроет новый учебный центр по подготовке украинских военных летчиков к применению западной авиатехники. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Нидерланды
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Военные учения
Похожие новости
24.04.2023
Польше придется отдать свои F-16 Украине
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
28.01.2022
«Баргузин» встает на рельсы, мы к вам – вы к нам, «Союзная решимость»
05.07.2021
Летучий голландец XXI века
23.06.2021
Инвалиды пятой статьи
18.06.2020
Почему США проиграли войну в Ираке
11.06.2020
С миру по пушке – Турции противник
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 04:44
  • 49552
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 22:07
  • 52
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:20
  • 1
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 17:56
  • 2455
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.05 16:08
  • 74
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому
  • 15.05 12:53
  • 1
Британская пресса: На строящемся в интересах флота Великобритании фрегате HMS Glasgow неизвестные лица совершили диверсию
  • 15.05 12:49
  • 1
Келин заявил, что Лондон передал Киеву ракеты, чтобы тот наносил удары по городам России
  • 15.05 10:32
  • 1
"Коварный, непредсказуемый". Главком ВСУ Залужный снова похвалил начальника ГШ Герасимова
  • 15.05 08:48
  • 1
Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров