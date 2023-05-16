В Белом доме подтвердили, что США не меняли решение не поставлять Украине F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ранее сообщил, что его государство обсуждает с Британией, Данией, "некоторыми другими странами Европы" и США возможность передачи Украине истребителей

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты не меняли пока своего решения не поставлять Украине истребители-бомбардировщики F-16. Это подтвердил в понедельник на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили уточнить, претерпела ли изменения позиция Вашингтона по возможной передаче Киеву самолетов F-16 в свете новых заявлений на этот счет в Западной Европе и со стороны президента Украины Владимира Зеленского. "Нет", - ответил представитель Белого дома. Никаких дальнейших комментариев по этому вопросу от него не последовало.

Как сообщил 9 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его страна обсуждает с Великобританией, Данией, "некоторыми другими странами Европы" и США возможность передачи Украине истребителей F-16. По словам Рютте, идет "интенсивный диалог".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее выступил с утверждением, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16". Однако на Западе скупо комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что это "не произойдет быстро".

Между тем канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака объявила ранее, что Лондон откроет новый учебный центр по подготовке украинских военных летчиков к применению западной авиатехники.