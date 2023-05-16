Министр обороны Белоруссии анонсировал демонстрацию программ модернизации вооружения и военной техники на выставке "MILEX-2023"

Минск. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин проинформировал о широком спектре образцов продукции военного и двойного назначения, а также программы модернизации вооружения, которые будут представлены в Минске на выставке "MILEX - 2023"

"Традиционно вниманию специалистов будет предложен широкий спектр образцов продукции военного и двойного назначения с отвечающими современным требованиям техническими характеристиками, разнообразные программы модернизации вооружения и военной техники", - заявил Хренин, слова которого приводит пресс-служба Минобороны.

Министр отметил, что часть экспонируемой номенклатуры уже принята на вооружение в вооруженных силах республики и ряда других государств.

Он назвал выставку "MILEX-2023" традиционным форумом предприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, торговых компаний и фирм из десятков стран. "Выставка по праву считается уникальной площадкой, способствующей повышению инновационной и инвестиционной активности в области создания и модернизации вооружения, военной и специальной техники, внедрению передовых технологий", - сказал Хренин.

Министр выразил уверенность, что "MILEX-2023" продемонстрирует новейшие достижения инженерной мысли и образцы специальных средств и вооружений, откроет новые возможности для международного сотрудничества.