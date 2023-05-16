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Интерфакс-АВН

Отказ США от сотрудничества с РФ в проекте "Венера-Д" не повлиял на задачи миссии - Роскосмос

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Межпланетная станция "Венера-Д"
Межпланетная станция "Венера-Д".
Источник изображения: © NASA/JPL-Caltech

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - НПО им. Лавочкина приступит к эскизному проектированию космической станции "Венера-Д" в начале 2024 года, отказ США от проекта не повлиял на задачи миссии, заявили в "Роскосмосе".

"Отказ США от сотрудничества никак не повлиял на задачи миссии "Венера-Д" по дистанционным и контактным исследованиям атмосферы, поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы Венеры на современном научно-техническом уровне", - говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в понедельник.

Отмечается, что разработку эскизного проекта на космический комплекс "Венера-Д" планируется начать в январе 2024 года.

"Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос") завершило разработку технического предложения на создание космического комплекса "Венера-Д" для исследования Венеры. По его результатам разрабатываются графики работ по выполнению эскизного проекта, согласованию технических заданий и контрактации организаций-соисполнителей, а также формируется Совет главных конструкторов", - сообщили в "Роскосмосе".

Также сообщается, что "Роскосмосом" и Российской академией наук прорабатывается возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры в рамках миссии "Венера-В".

21 ноября 2021 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", заявил о договоренности с NASA о совместной миссии по изучению Венеры. Однако 29 ноября 2021 года он сообщил, что в госкорпорации допускают, что США могут отказаться от совместного проекта "Венера-Д", в этом случае РФ запустит станцию самостоятельно.

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Страны
Россия
США
Компании
NASA
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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