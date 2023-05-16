"Рособоронэкспорт" отмечает беспрецедентный масштаб сотрудничества с Белоруссией в области разработки и производства оружия

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии находится на высочайшем уровне, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы отмечаем высочайший уровень сотрудничества между нашими странами, взаимное доверие и беспрецедентный масштаб кооперации промышленности в области совместной разработки и производства современной продукции", - заявил Михеев в преддверии Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2023, которая пройдет в Минске с 17 по 20 мая.

По словам Михеева, на выставке Россия покажет широкий спектр продукции военного и специального назначения, демонстрирующий мощный технологический потенциал отечественных предприятий.

"Всего в российской экспозиции свою продукцию представят 17 компаний-производителей, включая крупные холдинги госкорпорации "Ростех". "Рособоронэкспорт" представит современные образцы авиационной техники - военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и транспортно-боевой вертолет Ми-35М, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52 в модернизированных вариантах", - сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что в сегменте ПВО на экспозиции представят комплексы разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" - ЗРК "Викинг", "Тор-М2КМ", ЗРПК "Панцирь-С1".

"Среди наиболее перспективных образов техники сухопутных войск на выставке "Рособоронэкспорт" презентует танк Т-90МС, бронетранспортер БТР-82А, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", а также защищенные автомобили "Тайфун-К" К-53949, "Тайфун-ВДВ" и защищенный санитарный автомобиль "Линза", - сказали в компании.

По данным "Рособоронэкспорта", на выставке также покажут новинки стрелкового оружия и "наиболее современные и эффективные средства оснащения правоохранительных органов и специальных подразделений".