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ЦАМТО

Олаф Шольц: с начала проведения СВО Германия оказала поддержку Украине на сумму 17 млрд. евро

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Probst

ЦАМТО, 15 мая. За год с небольшим общая сумма поддержки Украины Германией составила 17 млрд. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 14 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

По его словам, с начала вооруженного конфликта "одна лишь билатеральная (не учитывающая долю Берлина в совместных пакетах стран – ред.) поддержка Украины составила 17 млрд. евро". "И мы создали условия для того, чтобы и в последующие годы эта помощь предоставлялась", – заявил О.Шольц.

Правительство ФРГ в преддверии приезда В.Зеленского согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 млрд. евро.

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Страны
Германия
Украина
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