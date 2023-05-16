Олаф Шольц: с начала проведения СВО Германия оказала поддержку Украине на сумму 17 млрд. евро

ЦАМТО, 15 мая. За год с небольшим общая сумма поддержки Украины Германией составила 17 млрд. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 14 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

По его словам, с начала вооруженного конфликта "одна лишь билатеральная (не учитывающая долю Берлина в совместных пакетах стран – ред.) поддержка Украины составила 17 млрд. евро". "И мы создали условия для того, чтобы и в последующие годы эта помощь предоставлялась", – заявил О.Шольц.

Правительство ФРГ в преддверии приезда В.Зеленского согласовало пакет военной поддержки Киеву стоимостью в 2,7 млрд. евро.