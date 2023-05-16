Войти
Интерфакс-АВН

Управление ракетными ударами отработали на тренировке в Еврейской автономной области расчёты комплексов "Искандер"

210
0
0
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Тренировка по управлению ракетными ударами проведена в Еврейской автономной области с расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"При проведении мероприятия боевой подготовки военнослужащие в составе боевых расчетов выполнили развертывание пусковых установок, командно-штабных и транспортно-заряжающих машин, их маскировку и инженерное оборудование позиций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что расчеты успешно выполнили учебные задачи по условному уничтожению заданных целей электронным пуском ракет.

"Кроме того, были отработаны учебно-боевые задачи по действиям в условиях радиационного и химического заражения местности, а также действиям по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника", - добавили в Восточном военном округе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ЯО
Похожие новости
19.06.2020
«Усилим ПВО и разведку»: НАТО испугала ядерная мощь России
08.06.2020
Polskie Radio (Польша): некоторые вооружения Путина представляют опасность для самих россиян
06.02.2019
Крылатое поражение: новое вооружение России изменит расклад сил
22.10.2018
"Нож у горла": назван самый опасный для НАТО город
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
31.12.2011
ПРО НАТО сделает из Европы заградительный вал
23.01.2009
Вот тогда и повоюем. Минобороны раскрывает планы реформирования Вооруженных сил РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.05 04:44
  • 49552
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.05 04:27
  • 1
"Алмаз-Антей" намерен вложить до 37 млрд руб. в развитие бывшего завода Toyota в Петербурге
  • 15.05 22:07
  • 52
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 15.05 19:46
  • 1
В России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников
  • 15.05 19:27
  • 1
ЧФ вместе с ВКС увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
  • 15.05 19:20
  • 1
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
  • 15.05 19:14
  • 1
Два вертолета и два истребителя упали под Брянском. Они могли попасть в авиазасаду
  • 15.05 19:03
  • 1
Белоруссия разместила на западной границе тактические ракетные комплексы и РСЗО
  • 15.05 17:56
  • 2455
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.05 16:08
  • 74
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 15.05 13:03
  • 4
Песков о возможных поставках Западом Украине ракет дальнего действия: Россия готова к этому
  • 15.05 12:53
  • 1
Британская пресса: На строящемся в интересах флота Великобритании фрегате HMS Glasgow неизвестные лица совершили диверсию
  • 15.05 12:49
  • 1
Келин заявил, что Лондон передал Киеву ракеты, чтобы тот наносил удары по городам России
  • 15.05 10:32
  • 1
"Коварный, непредсказуемый". Главком ВСУ Залужный снова похвалил начальника ГШ Герасимова
  • 15.05 08:48
  • 1
Спецоперация проводится в соответствии с нормой Устава ООН, заявил Лавров