Управление ракетными ударами отработали на тренировке в Еврейской автономной области расчёты комплексов "Искандер"

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Тренировка по управлению ракетными ударами проведена в Еврейской автономной области с расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", сообщила в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"При проведении мероприятия боевой подготовки военнослужащие в составе боевых расчетов выполнили развертывание пусковых установок, командно-штабных и транспортно-заряжающих машин, их маскировку и инженерное оборудование позиций", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что расчеты успешно выполнили учебные задачи по условному уничтожению заданных целей электронным пуском ракет.

"Кроме того, были отработаны учебно-боевые задачи по действиям в условиях радиационного и химического заражения местности, а также действиям по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника", - добавили в Восточном военном округе.