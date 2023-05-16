Службу безопасности полетов ВС РФ планируется подчинить ВКС РФ - проект постановления

Пилот в кабине самолета на аэродроме ВКС РФ.

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ предлагает включить Службу безопасности полетов авиации Воздушных сил России в состав Главного командования Воздушно-космических Сил, соответствующие изменения в постановление правительства РФ опубликованы в воскресенье на портале проектов нормативных правовых актов.

"Коллегией министерства обороны принято решение о включении Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Российской Федерации в состав Главного командования Воздушно-космических Сил", - говорится в документе.

Там сообщается, что "в рамках специальной войсковой операции" Служба авиационной безопасности будет находится под контролем главкома ВКС РФ "в части расследования боевых потерь и разработки превентивных мер по их предотвращению".