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Интерфакс-АВН

Источник в Минобороны РФ опроверг информацию о том, что армия Украины сбила российскую ракету "Кинжал"

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Пуск крылатой ракеты "Кинжал"
Пуск крылатой ракеты "Кинжал".
Источник изображения: Минобороны РФ/ ТАСС

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Российские военные опровергли информацию о том, что армии Украины удалось сбить ракету "Кинжал".

Высокопоставленный источник в Минобороны РФ назвал эту информацию "вбросом" и "попыткой выдать желаемое за действительное".

"Дело в том, что скорость полета ракеты "Кинжал" превышает предельные боевые режимы поставленных Западом киевскому режиму зенитных ракетных комплексов, включая и Patriot", - сказал источник.

"Осуществляемый "Кинжалом" на конечном участке полета противоракетный маневр и практически вертикальный заход на цель исключает перехват данного средства поражения зенитными ракетными комплексами", - сказал источник.

"Они не первый раз заявляют о перехвате наших ракет. Причем, количество перехватов - в два-три раза больше, чем реально мы запускаем. И, обращу внимание, не тех ракет, которые прилетают. Делают они это, чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных комплексов ПВО, натягивая их эффективность. Только Запад, после каждой нашей боевой работы, срочно шлёт киевскому режиму новые средства ПВО. Понятно для чего. На замену", - заявил источник в Минобороны РФ.

Официально сообщалось, что "Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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