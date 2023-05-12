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Интерфакс-АВН

Британия поставила Украине малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow - ТВ

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Источник изображения: mbda-systems.com

Вашингтон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Британия предоставила Украине малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые в основном являются оружием воздушного базирования, сообщает в четверг CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц западных стран.

"Соединенное Королевство снабдило Украину некоторым количеством крылатых ракет Storm Shadow, дав украинским войскам новые возможности наносить удары на большом расстоянии - перед ожидаемым наступлением на российские войска", - отмечает телеканал.

По словам одного из источников, украинская сторона заверила Лондон в том, что не будет применять Storm Shadow для ударов вглубь России.

Дальность действия Storm Shadow - около 250 км, ненамного меньше, чем у американских тактических баллистических ракет ATACMS, которые США ранее отказывались поставлять Украине. CNN напоминает, что радиус применения американского оружия, пока что переданного Киеву, не превышает 78,8 км.

9 мая The Washington Post сообщало, что британское Минобороны предлагало Международному фонду поддержки Украины обдумать поставки Киеву ударных средств с дальностью полета до 300 км.

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