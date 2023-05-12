Войти
Интерфакс-АВН

Пекин отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США - СМИ

111
0
0
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине.
Источник изображения: © AP Photo / Andy Wong

Лондон. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Китай отказался от предложения США организовать встречу министров обороны двух стран Ли Шанфу и Ллойда Остина, используя для этого совместное участие двух министров в "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре в начале июня, сообщила Financial Times, озаглавив статью "Китай вылил ушат холодной воды на предложение о встрече".

"Китай сообщил США, что вероятность встречи министров обороны двух стран на форуме по безопасности в Сингапуре невелика из-за спора о санкциях - последнего препятствия для диалога на высшем уровне между двумя державами", - пишет издание.

Пентагон заявил, что хочет поддержания "открытых линий связи" с китайскими военными лидерами, обвинив Китай в тупиковой ситуации.

"Это было решение Китайской Народной Республики проигнорировать, отклонить или отменить многочисленные запросы США на общение на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Ли Шанфу находится под американскими санкциями в связи тем, что в период, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, Китай закупил в России самолеты Су-35 и оборудование для зенитных ракетных систем С-400.

Наблюдатели обращают внимание, что администрация президента Джо Байдена проявляет явную заинтересованность в возобновлении контактов между двумя странами по военной линии, которые были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года.

После этого Китай отклонил несколько попыток Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону, напоминает газета.

Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Сингапуp
США
Продукция
С-400 Триумф
Су-35
Похожие новости
03.07.2017
Россия и США в борьбе за индийский рынок вооружений
20.06.2016
Стратегический партнер России
03.06.2015
Проекция силы
12.04.2011
Российскую делегацию на выставке LAAD-2011 возглавит первый заместитель директора ФСВТС Александр Фомин
11.04.2011
Девять организаций российского ОПК представят на "ЛААД-2011" информацию о более чем 300 наименованиях ПВН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 01:56
  • 49223
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 01:24
  • 22
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 11.05 21:21
  • 32
Андрей Костин «Три ответа на один вопрос — как вернуть деньги в экономику»
  • 11.05 20:21
  • 10
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 11.05 15:31
  • 2
США заявили о намерении сдерживать Китай в течение десятилетий
  • 11.05 15:24
  • 70
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 11.05 14:13
  • 1
Times: Великобритания собирается признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией
  • 11.05 13:08
  • 12
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 11.05 11:54
  • 2
Запад в ужасе от содеянного на Украине. Последствия уже проявили себя
  • 11.05 11:31
  • 441
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 11.05 09:12
  • 1
Французский парламент предпринял масштабный выпад против российской ЧВК «Вагнер»
  • 10.05 22:48
  • 25
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 10.05 19:24
  • 1
На российском «Авиакоре» могут возобновить производство Ан-140
  • 10.05 16:33
  • 2
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 10.05 15:48
  • 1
Боррель: конфликт на Украине усилил НАТО, но оттолкнул от Запада остальные страны