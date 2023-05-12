Песков: Россия в ходе СВО не стремится полностью разрушать инфраструктуру, пытается беречь жизни людей

Песков: российским военным в ходе специальной военной операции удалось "изрядно потрепать военную машину Украины". Песков: освобождены значительные территории в Донбассе

Москва. 11 мая. ИНТЕРФАКС - Российским военным в ходе специальной военной операции удалось "изрядно потрепать военную машину Украины", а темпы продвижения невысоки, так как РФ не стремится полностью разрушать инфраструктуру, пытается беречь жизни людей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Освобождены значительные территории на Донбассе (...) Удалось изрядно потрепать военную машину Украины, потому что демилитаризация Украины была заявлена как очень важная цель СВО", - сказал он в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская).

"Вы скажете, почему русские так медленно действуют. Потому что русские не ведут войну. Вести войну - это совсем другое дело. Это полной уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов (...). "Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру. И второе - мы пытаемся сохранять человеческие жизни", - добавил Песков.

Он отметил, что в РФ не сомневаются в успехе штурма Артемовска. "Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться", - сказал собеседник телеканала.

"Не хотел бы комментировать ход самой специальной военной операции, потому что по нашим правилам это исключительно прерогатива министерства обороны. Но я вам могу сказать только одну вещь: что действительно очень эмоциональная обстановка. Там ведутся очень тяжелые наступательные действия. Это очень сильный укрепрайон. И там сосредоточена огромная группировка вооруженных сил Украины, которая постоянно получает подпитку, в том числе иностранной техникой, иностранными боеприпасами и так далее. И поэтому эмоции там конечно зашкаливают", - сказал пресс-секретарь президента России, говоря об обстановке в Артемовске.

По его словам, РФ удалось частично решить задачи, поставленные в рамках СВО, однако некоторые цели еще не достигнуты.