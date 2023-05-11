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Интерфакс-АВН

Компании Vast и SpaceX готовятся в 2025 году запустить первую в мире коммерческую космическую станцию

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Источник изображения: Joe Raedle/Getty Images

Вашингтон. 10 мая. ИНТЕРФАКС - Американская компания Vast совместно с SpaceX в августе 2025 года собираются запустить на орбиту первую в мире пилотируемую коммерческую космическую станцию, сообщается на их сайтах.

Станцию под названием Haven-1 должна вывести на околоземную орбиту ракета компании SpaceX Falcon 9. Затем в качестве модуля она будет пристыкована к более крупному блоку станции - Vast-1, который в настоящее время находится в стадии разработки. Общая длина полноценной станции составит около 100 метров.

На станцию планируются полеты космических кораблей Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех астронавтов. Они смогут находиться на станции до 30 дней. Компания Vast уже подбирает кандидатов на первые полеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
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