Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" способен сбивать украинские ракеты системы HIMARS, сообщил представитель АО "Щегловский вал" (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех") Олег Ситников.

"HIMARS имеет в своем вооружении различные типы ракет, летящих на различной дальности, с различными скоростями. И уже есть такие примеры из зоны специальной военной операции, когда наша боевая машина двенадцатью ракетами - это полный боекомплект нашей машины - двенадцатью зенитными управляемыми ракетами поражает двенадцать ракет HIMARS", - сказал Ситников в интервью телеканалу "Звезда" в воскресенье.

"Панцирь-С" - комплекс ПВО малой дальности (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

HIMARS - американская реактивная система залпового огня, поступила на вооружение армии Украины в рамках западной военной помощи. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.