Войти
Интерфакс-АВН

Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие

508
3
0
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1»
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Российский комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С" способен сбивать украинские ракеты системы HIMARS, сообщил представитель АО "Щегловский вал" (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех") Олег Ситников.

"HIMARS имеет в своем вооружении различные типы ракет, летящих на различной дальности, с различными скоростями. И уже есть такие примеры из зоны специальной военной операции, когда наша боевая машина двенадцатью ракетами - это полный боекомплект нашей машины - двенадцатью зенитными управляемыми ракетами поражает двенадцать ракет HIMARS", - сказал Ситников в интервью телеканалу "Звезда" в воскресенье.

"Панцирь-С" - комплекс ПВО малой дальности (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

HIMARS - американская реактивная система залпового огня, поступила на вооружение армии Украины в рамках западной военной помощи. Может нести реактивные снаряды или оперативно-тактическую баллистическую ракету.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
HIMARS
Компании
КБП
Похожие новости
26.12.2022
Тульские арсеналы: какие задачи поставил Путин перед ВПК
08.11.2021
Шойгу заявил о слежении за кораблями США в Черном море для недопущения провокаций
19.07.2017
Новый "панцирь" – главное событие военно-морского салона
04.07.2017
ТОП-8: Самые интересные новинки на МВМС-2017
05.11.2015
Рособоронэкспорту 15 лет
10.07.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
3 комментария
№1
08.05.2023 10:53
Так всё же
"Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS"
или
"Панцирь-С" способен сбивать украинские ракеты системы HIMARS".
Это две большие разницы.
0
Сообщить
№2
08.05.2023 11:06
Цитата
уже есть такие примеры из зоны специальной военной операции, когда наша боевая машина двенадцатью ракетами - это полный боекомплект нашей машины - двенадцатью зенитными управляемыми ракетами поражает двенадцать ракет HIMARS", - сказал Ситников в интервью телеканалу "Звезда" в воскресенье.
+1
Сообщить
№3
08.05.2023 11:50
Я понял, просто игра сбивает/способен мне не понравилась.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:42
  • 49008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба