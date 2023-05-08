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Интерфакс-АВН

В небе над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты - власти

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Дальнобойный комплекс «Гром-2»
Дальнобойный комплекс «Гром-2».
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/VoidWanderer

Ростов-на-Дону. 6 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Система ПВО сбила в субботу в небе над Крымом две баллистические ракеты Украины, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Обновленная информация. Над Крымом сбиты две баллистических ракеты ОТРК "Гром-2", - написал Крючков в телеграм-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении одной ракеты силами ПВО в Крыму в субботу.

Это второй официально подтвержденный случай поражения ракет "Гром" над Крымом: о первом сообщалось в апреле.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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