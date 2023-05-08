Белорусские войска начали отработку учебно-боевых задач по выполнению ракетных ударов - Минобороны

Минск. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Ракетные войска Белоруссии приступили к выполнению задач по предназначению в ходе проверки боеготовности, в частности, отрабатывается подготовка и выполнение ракетных ударов, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны республики.

"В ходе проверки боевой готовности Вооруженных сил воинские части и подразделения ракетных войск приступили к выполнению задач по предназначению", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие отрабатывают вопросы планирования огневого поражения вероятного противника, непрерывного управления подразделениями ракетных войск, ведения высокоманевренных действий в условиях быстроменяющейся обстановки, а также выполняют учебно-боевые задачи по подготовке и выполнению ракетных ударов", - добавили в белорусском военном ведомстве.

3 мая Минобороны Белоруссии заявило о проведении очередного этапа комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации.