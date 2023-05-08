Новые российские дроны-камикадзе будут вылетать на боевые задачи из специальных хабов в тылу

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Для проведения атак новых российских беспилотников-камикадзе «Привет-82» будут использоваться единые хабы, расположенные в тылу. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал генеральный директор КБ «Око» Вадим Жернов.

По словам Жернова, большая дальность действия беспилотника, составляющая около 30 километров, позволяет размещать дроны не на линии боевого соприкосновения, а в «ближнем» тылу. Беспилотники будут взлетать примерно в 15-20 километрах от линии боевого соприкосновения из специальных хабов – пунктов запуска. Каждый такой хаб сможет обслуживать сразу несколько подразделений, участвующих в специальной военной операции.

Как рассказал руководитель КБ «Око» РИА Новости, из хаба будут направляться от одного до нескольких дронов каждому подразделению. Их применение подразделениями будет зависеть от количества операторов БПЛА. Если в подразделении один оператор БПЛА, то он сможет использовать дроны поочередно, а если операторов несколько, то появится возможность для нанесения одновременного удара по одной или нескольким целям.

Появление тыловых хабов для запуска БПЛА значительно упростит работу операторов на передовой. В частности, в подразделениях не нужно будет держать и транспортировать дроны, катапульту, из оборудования потребуются только очки и пульт управления. Оператор БПЛА с их помощью будет управлять дроном, запущенным из тылового пункта. Кроме того, появится возможность передачи управления дроном от одного оператора другому, если дрон перелетит в район, где ведет боевые действия другое подразделение.

В течение ближайшего месяца первая партия, включающая десятки дронов-камикадзе «Привет-82», прибудет на фронт. Вместе с дронами приедут представители организации-разработчика, которые вместе с операторами изучат специфику их применения.