Войти
Интерфакс-АВН

США располагают 3,7 тысячами ядерных боеголовок - эксперты

406
0
0
Американская боеголовка W-78 для баллистической ракеты «Минитмен-3». Угол конуса корпуса боеголовки 17,8 градуса. Высота боеголовки 1,72 метра, диаметр основания 0,54 метра
Американская боеголовка W-78 для баллистической ракеты «Минитмен-3». Угол конуса корпуса боеголовки 17,8 градуса. Высота боеголовки 1,72 метра, диаметр основания 0,54 метра.
Источник изображения: naked-science.ru

Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США по состоянию на 2023 год располагает 3708 ядерными боеголовками, которые могут нести межконтинентальные баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики, следует из данных Бюллетеня американских ученых-атомщиков.

В докладе американских экспертов указывается, что большая часть этого арсенала боеголовок не развернута, а хранится для потенциальной загрузки на ракеты и самолеты по мере необходимости.

По их данным, "в настоящее время развернуто около 1770 боеголовок, из которых примерно 1370 стратегических боеголовок развернуты на баллистических ракетах и еще 300 на хранится на базах стратегических бомбардировщиков на территории Соединенных Штатах".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
24.10.2022
В США оценили вероятность испытания российского «оружия Судного дня»
10.09.2021
Непобедимое имя на знамени
26.09.2019
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
26.09.2019
В МИД объяснили вынесенное Россией предложение о моратории по ДРСМД
10.10.2018
Брюссельские стратегии
09.10.2018
Действительно ли США готовы к глобальной войне? Мнение эксперта
22.02.2018
Свалить с орбиты. Зачем Россия, США и Китай учатся сбивать спутники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.05 21:42
  • 49008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.05 20:41
  • 68
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 08.05 18:34
  • 2
Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России
  • 08.05 16:18
  • 18
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 08.05 15:56
  • 7
В России кратно нарастили производство БМП-3
  • 08.05 11:50
  • 3
Российский комплекс "Панцирь" сбивает ракеты HIMARS - предприятие
  • 08.05 11:44
  • 1
"Калашников" начал серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т"
  • 08.05 11:42
  • 1
"Абрамсы" оказались не такими уж непобедимыми. Вот как Россия их уничтожит
  • 08.05 10:49
  • 1
Россия снова победила США в космической гонке
  • 08.05 10:41
  • 1
Чемезов рассказал об импортных компонентах в самолете SSJ New
  • 08.05 10:35
  • 1
Ответ Кремля на теракт разрушит планы Польши вернуть себе Западную Украину
  • 08.05 10:28
  • 1
WSJ: на Западе считают, что контрнаступление ВСУ "подготовит почву" для диалога с Россией
  • 08.05 10:22
  • 12
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 08.05 09:43
  • 2
«Ростех» планирует выпустить десять самолетов Ту-214 в 2025 году
  • 08.05 08:26
  • 1
Новые российские дроны начнут вылетать на передовую из единого хаба