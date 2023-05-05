Роскосмос подготовил проект ФЗ о ратификации соглашения с КНР по созданию лунной станции

Задачей научной лунной станции станет проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Роскосмос подготовил проект федерального закона о ратификации соглашения с правительством Китайской Народной Республики (КНР) о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции. Об этом в четверг говорится на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Соглашение подлежит ратификации, поскольку содержит правила иные, чем предусмотренные действующим законодательством РФ, в части, касающейся обеспечения иммунитета взаимно согласованных категорий товаров от любых изъятий и (или) исполнительных производств, применения принципа взаимного отказа сторон, компетентных органов и назначенных организаций обеих сторон от предъявления друг другу требований об ответственности и о возмещении ущерба при осуществлении совместной деятельности, освобождения товаров от уплаты таможенных пошлин и налогов в отношении товаров, ввоз и вывоз которых осуществляется в рамках соглашения", - говорится в пояснительной записке.

Там уточняется, что задачей научной лунной станции является проведение многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации станции с перспективой обеспечения присутствия человека на Луне.

В конце прошлого года Роскосмос сообщил о подписании с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) программы развития сотрудничества в космической деятельности на 2023-2027 годы. Кроме того, правительства России и Китая подписали соглашение о сотрудничестве по созданию международной научной лунной станции, дорожная карта которой была представлена в июне 2021 года. Согласно представленной информации, строительство станции должно полностью завершиться к 2035 году.