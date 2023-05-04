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Интерфакс-АВН

Страны Северной Европы оказали Украине военную помощь на 4,4 млрд евро, готовы к новым мерам поддержки - заявление премьеров

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: neprosto.fun

Хельсинки. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Страны Северной Европы предоставили на данный момент Украине военную помощь на общую сумму около 4,4 млрд евро, в настоящее время готовятся новые пакеты мер поддержки, говорится в заявлении, принятом на состоявшейся в среду в Хельсинки встрече премьер-министров стран Северной Европы.

Предоставленная этими странами финансовая, гуманитарная и чрезвычайная помощь оценивается в 1,5 млрд евро.

Согласно документу, страны Северной Европы готовы помогать Украине до тех пор, пока в этом есть необходимость, а также поддержать восстановление Украины.

В заявлении подчеркивается, что "будущее Украины лежит в евроатлантической семье".

Северные страны ЕС пообещали поддержать Украину в выполнении требований для начала переговоров о членстве в ЕС, а также на пути к членству в НАТО.

Заявление было оглашено на пресс-конференции после встречи премьеров, в которой принимал участие и президент Украины Владимир Зеленский.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Проекты
NATO
Евросоюз
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