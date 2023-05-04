Войти
Интерфакс-АВН

Финляндия не станет передавать Украине свои истребители - президент

292
0
0
Истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии
Истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии.
Источник изображения: pbs.twimg.com

Хельсинки. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что его страна не готова передать свои истребители Украине.

В среду в Хельсинки прошла совместная пресс-конференция Ниинистё и прибывшего в Финляндию с необъявленным визитом украинского президента Владимира Зеленского.

Отвечая на вопросы журналистов о возможности поставок истребителей на Украину, Ниинистё сказал, что "у Финляндии есть только старые самолеты "Хорнет", которые будут заменены". "Но нам сейчас нужна сильная безопасность", - подчеркнул финский президент.

По его словам, "Финляндия должна сначала получить заказанные F-35, чтобы иметь возможность списать нынешний флот". "Пройдут годы, и "Хорнеты" за это время успеют устареть", - добавил Ниинистё.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Продукция
F-35
Похожие новости
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
05.05.2022
Кто против ЕвроПРО? Будет ли у Евросоюза свой противоракетный щит
25.02.2022
Newsweek: "настоящая" граница между Россией и США проходит не в Европе, а в Арктике
10.11.2021
США готовят поход на восток
11.06.2021
«Зря посмеиваются»: к чему может привести вступление Украины в НАТО
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.05 11:51
  • 48786
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.05 11:40
  • 4
Депутат ГД: нужно создать "купол", чтобы сбивать беспилотники
  • 04.05 11:13
  • 1
«Русские орудия не успевают открыть контрбатарейный огонь»: во французской прессе подсчитали число САУ CAESAR на Украине
  • 04.05 10:58
  • 1
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 04.05 10:32
  • 2
Как России ответить на атаку Киева по Кремлю
  • 04.05 09:50
  • 1
Доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать из них высокоточные боеприпасы
  • 04.05 09:46
  • 1
Польский генерал резко высказался об инциденте с "российской" ракетой
  • 04.05 09:33
  • 3
Шойгу: ВС РФ получают достаточное количество боеприпасов
  • 04.05 09:16
  • 1
Володин заявил о невозможности переговоров с режимом Зеленского
  • 04.05 09:12
  • 1
Медведев: после атаки на Кремль для РФ не осталось вариантов кроме устранения Зеленского
  • 04.05 09:05
  • 1
В Госдуме предложили использовать орлов для защиты Кремля
  • 03.05 18:24
  • 3
Объем госзаказа на беспилотники в РФ до 2030 года составит около 200 млрд. рублей
  • 03.05 15:17
  • 62
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 03.05 11:03
  • 2450
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.05 10:36
  • 1
Военный эксперт: ПТРК "Штурм-С" может применяться по любым наземным целям