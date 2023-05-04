Хорваты: презентация Украиной контрнаступления — лишь байки для публики

Читатели Advance скептически оценили возможности украинского контрнаступления

краина использует фрустрацию как военную тактику, пишет Advance. Разговорами о контрнаступлении она пытается психологически навредить русским, но как бы вскоре это не навредило самому Киеву, опасается автор статьи. Читатели издания считают его угрозы байками для публики.

Антун Роша

Сегодня Киев заявил, что его столь давно ожидаемое контрнаступление "почти готово". Это заявление прозвучало после того, как российские войска рано утром нанесли еще ряд мощных авиационных ударов по городам на территории всей Украины. В течение дня постоянно росло число погибших мирных жителей. Это первый подобный российский массированный воздушный удар за последние почти два месяца.

Какое послание тем самым отправляет сейчас Москва? Она хочет обескуражить Киев накануне его контрнаступления? Хочет дать понять, что за Россией останется абсолютное превосходство в воздухе? Или российские действия в каком-то смысле отражают фрустрацию, вызванную столь частым упоминанием украинского контрнаступления (хотя оно еще не начиналось!) на фоне того, что российским силам, несмотря на большие усилия, все еще не удается сломить украинское сопротивление в Артемовске (Бахмуте)?

Фрустрация с российской стороны действительно ощущается, в том числе из-за грандиозной презентации украинского контрнаступления, правда, все еще не начавшегося. Украинцы и их союзники утверждают, что цель этого контрнаступления — "вернуть все территории, которые сейчас находятся под российской властью", а это приблизительно пятая часть Украины. Я напомню, что Россия уже объявила о присоединении четырех украинских регионов (помимо Крыма, который она присоединила в 2014 году). Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Однако российские силы не контролируют полностью ни один из перечисленных регионов, что само по себе вызывает фрустрацию у Москвы, так как, объявив о присоединении, россияне обязались (сами перед собой и другими!) взять эти области под свой полный контроль.

Понятно, что в вооруженном конфликте обе стороны пытаются воспользоваться любыми тактиками и стратегиями, только чтобы вывести противника из равновесия, и попытка фрустрировать его, разумеется, является одной из подобных тактик.

Кроме того, своим промедлением и постоянными заявлениями о том, что "контрнаступление готово на 98%", "на 99%", украинцы на самом деле постоянно держат россиян в состоянии неопределенности. Им приходится постоянно сохранять самый высокий уровень готовности, поскольку контрудар может быть нанесен в любой момент.

Хорошо, но что тогда? Что украинская сторона получит, если российская будет "фрустрирована"? Многое. Противник в состоянии фрустрации может наделать ошибок. В этом заключается главная цель подобной тактики в вооруженном конфликте так же, как в спорте. Когда соперник начинает ошибаться, его намного проще застать врасплох или даже отправить в нокдаун.

Самый последний украинский комментарий прозвучал сегодня из уст министра обороны Алексея Резникова, который сказал: "Как только будет Божья воля, погода и решение командиров, мы это сделаем!"

На сегодняшней пресс-конференции он также заявил, что Украина "в высоком процентном режиме" готова к контрнаступлению. Также он отметил, что современное оружие, полученное Украиной от ее западных союзников, станет "стальным кулаком", который пробьет оборону неприятеля.

Как и ранее, все это лишь слова, а действий мы пока все еще не видим. Изменится ли что-то? Наверняка, поскольку, как я уже писал, Украина просто обязана что-то предпринять, если хочет продолжать борьбу, ведь без наступления поддержка Запада долго не продлится.

Сейчас на самом деле украинцы играют на нервах и выбирают максимально подходящий момент. Психологически ослабленная Россия может потерпеть серьезное поражение, если украинское контрнаступление окажется высоко эффективным. С другой стороны, если ожидание слишком затянется, украинские союзники запаникуют, и это уже навредит самой Украине. Иными словами, сейчас очень многое зависит от выбора идеального момента.

Комментарии читателей:

vlaman

Эти рассказы про контрнаступление, на мой взгляд, не более чем рассказы.

Это нормально, что натовская банда во главе с ковбоями не принимают своего поражения (это они воюют, а не Украина, которая просто вынуждена участвовать), которое более чем очевидно. Столько отмытых денег, такие последствия кризиса в Европе, столько оружия в обращении, столько разрушений и погибших на Украине… А главные подстрекатели остаются в стороне и потирают руки. Они будут отправлять безгранично несчастный украинский народ на смерть…

Что касается России, то если она хочет закончить все быстрее, то должна действовать всерьез и наверняка. Поэтому нынешнее истощение и перемалывание, тактические уступки — это создание основы для каких-то новых целей. Им лучше не спешить, а все делать основательно — в ущерб и на беду невинным, которые страдают.

zgoljo

Почему это Россия психологически ослаблена, если все у нее идет хорошо? Санкции их не сломили и даже напротив, дедолларизация идет своим чередом, они постепенно продвигаются на фронте, а нацистов становится все меньше и меньше…

Sergej

Мне кажется, что все это рассказы на публику. Подобный нарратив игнорирует существование разведки, спутников, аналитиков, оценок… Как будто речь идет о спортивном соревновании, а не о серьезной игре, в которой на кону стоит будущее мира.

memento

Госсекретарь НАТО говорит, что у Украины есть все для освобождения Крыма. Только он не объясняет, как его освобождать. Но ему это и неважно, ведь не его детям и уж точно не детям Борреля сидеть в окопах.