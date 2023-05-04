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ЦАМТО

BIRD AeroSystem оснастила системами самообороны AMPS дополнительную партию вертолетов Ми-171Ш ВВС Чехии

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

ЦАМТО, 3 мая. Израильская компания BIRD AeroSystem объявила о завершении очередного контракта на оснащение системами самообороны AMPS вертолетов Ми-171Ш Военно-воздушных сил Чехии.

Как напоминает Shephard Media, чешские ВВС эксплуатируют комплекты AMPS уже более 15 лет, в том числе они использовались в боевых условиях в Афганистане.

Бортовой противоракетный комплект AMPS (Airborne Missile Protection Systems) компании BIRD AeroSystem для вертолетов Ми-17 включает датчики подтверждения приближения ракеты MACS (Missile Approach Confirmation Sensor) и радиолокационную оптико-электронную систему самозащиты SPREOS (Self Protection Radar Electro-Optic System) с системой DIRCM (Directed Infra-Red Counter-Measures), предназначенной для противодействия ракетам с ИК ГСН.

Комплект AMPS предназначен для автоматического обнаружения, проверки и отражения атак ракет класса "земля-воздух" за счет эффективного использования ложных целей и системы DIRCM.

Согласно базе Shephard Defense Insight, на данный момент Чешская Республика эксплуатирует 17 вертолетов Ми-171Ш, которые планируется вывести из состава ВВС только к 2045 году.

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Страны
Афганистан
Израиль
Чехия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
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