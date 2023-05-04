Более 100 ракет выпущено по Израилю из сектора Газа менее чем за сутки - ЦАХАЛ

Иерусалим. 3 мая. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 104 ракеты были выпущены из сектора Газа по Израилю, большинство из них - в ночь со вторника на среду группировкой "Исламский джихад", а также движением ХАМАС, передает газета JPost со ссылкой на израильских военных.

В ответ ВВС Израиля поразили 16 объектов ХАМАС в секторе Газа, отмечается в сообщении ЦАХАЛ. Преимущественно, это склады с оружием, штаб командования группировки, подземные туннели. Израильская армия отмечает, что военные избегали наносить удары по объектам с присутствовавшим там персоналом. Тем не менее, передает издание, как минимум один член ХАМАС убит.

Среди выпущенных по Израилю ракет 11 упали в море, 24 перехвачены системой ПРО "Железный купол", еще около 50 разорвались на открытой местности. Места падения еще нескольких ракет пока не установлены.

В результате ракетного обстрела получили ранения три человека, включая одного иностранного рабочего из Китая, раненого в городе Сдерот.

Обострение обстановки между израильской и палестинской сторонами произошло после смерти одного из лидеров группировки "Исламский джихад", арестованного на Западном берегу реки Иордан в феврале. Он, находясь в заключении в Израиле, объявил голодовку, отказывался от прохождения медосмотров и скончался на 86 день.