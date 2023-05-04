Подрыв "Северного потока" — это акт войны США против ЕС

Профессор Чосудовски: подрыв "Северного потока" спланировали США в ущерб ЕС, а тот стерпел

Диверсию на "Северном потоке" США спланировали в ущерб 400 миллионам европейцев, говорит в интервью "Печат" профессор Мишель Чосудовски. Теперь американцы уверенно управляют Европой, которая пребывает в экономическом кризисе и глубокой социальной депрессии.

Драган Вуйичич (Драган Вујичић)

Должен ли подрывом "Северного потока" заняться Международный уголовный суд?

"Во время агрессии против Союзной Республики Югославии Сербия подверглась нападению Североатлантического альянса, которое было незаконно совершено на основании сфабрикованных доказательств. В случае с "Северным потоком" государство НАТО напало на несколько других государств альянса. Результат — полная милитаризация Евросоюза. Ирония состоит в том, что в случае взрывов на "Северном потоке" ни одна из подвергшихся нападению стран не вспомнила про знаменитую пятую статью Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одного члена альянса равносильно нападению на весь альянс. Хороший вопрос, существует ли Североатлантический альянс вообще после этих событий, или американцы уверенно управляют Европой", — говорит в эксклюзивном интервью журналу "Печат" профессор Мишель Чосудовски, экономист, профессор-эмеритус в университете Оттавы и главный редактор известного антиглобалистского портала "Глобал рисеч".

Печат: По-вашему, данную операцию невозможно было провести тайно?

Мишель Чосудовски: Вспомните седьмое февраля 2022 года и пресс-конференцию в Белом доме. На ней президент США и немецкий канцлер публично выразили намерение поднять "Северный поток" на воздух. Тогда Олаф Шольц поддержал намерение Вашингтона поднять его газопровод на воздух, "если российские танки зайдут на Украину". Олаф Шольц понимал, что диверсию на "Северном потоке" спланировали Соединенные Штаты Америки в ущерб 400 миллионам европейцев.

— Располагаете ли вы однозначными доказательствами того, что канцлер Олаф Шольц был замешан?

— Вот стенограмма пресс-конференции седьмого февраля 2022 года. Вопросы задавались президенту Джо Байдену и канцлеру Олафу Шольцу.

Андреас ("Рейтер"): Спасибо, господин президент. Спасибо и вам, господин Шольц. Господин президент, я хотел спросить вас о проекте "Северного потока", против которого вы долгое время выступали. Вы не упомянули о нем сейчас, как и канцлер Шольц. Получили ли вы сегодня заверения от канцлера Шольца о том, что Германия отступится от этого проекта, если Россия войдет на Украину? И говорили ли вы о том, что может расцениваться как "вторжение"?

Байден: Если Германия (оговорка), если Россия это сделает, то есть ее танки или войска снова пересекут границу Украины, то "Северного потока — 2" больше не будет. Мы с ним покончим.

Журналист: Но как вы, как именно вы это сделаете, ведь проект и контроль над проектом в руках Германии?

Байден: Мы сумеем, я обещаю вам. Мы сможем это сделать. "Контроль над проектом в руках Германии".

Андреас ("Рейтер") (канцлеру Шольцу): А вы сегодня обязуетесь, вы обязуетесь отключить "Северный поток — 2"? Вы не сказали об этом….

Шольц: Как я уже сказал, мы действуем сообща, и мы абсолютно едины и не будем предпринимать разных шагов. Мы предпримем одинаковые шаги, и они будут очень, очень тяжелыми для России, и они должны это понимать.

— То есть из этих слов немецкого канцлера вы заключаете, что Германия знала?

— Он дал недвусмысленный ответ. Он поддержал решение Байдена уничтожить "Северный поток — 2", обойдя суть вопроса журналиста "Рейтер" о "контроле в руках Германии", главой правительства которой Шольц является. Заявление Шольца на пресс-конференции наводит на мысль, что это было общее решение.

— Считаете ли вы, что сказанное может послужить поводом для иска в Международный уголовный суд?

— Газопровод "Северный поток — 2", который подвергся нападению, находится в (морской) территориальной юрисдикции четырех государств ЕС. В международном праве намеренное уничтожение "имущества" внутри территориальных вод государства иностранным государственным субъектом или от его имени представляет собой военное преступление. Международный уголовный суд может подтвердить это военное преступление и может легко его задокументировать. В Вашингтоне публично сказали: "Мы это сделаем, и у нас есть план, как это сделать".

— Как вы оцениваете разоблачения американского журналиста Сеймура Херша?

— Важно, что он представил всю хронологию. О проекте говорили за закрытыми дверями в 2021 году, но реальное планирование так называемой секретной операции началось в декабре 2021 года. План был готов к июню 2022 года, а сама диверсия была совершена 26 — 27 сентября 2022 года.

В конце 2021 года советник по национальной безопасности Джейк Салливан созвал то, что названо "неформальной рабочей группой" (представители Объединенного комитета начальников штабов, ЦРУ, Госдепа и казначейства), которая занимается подготовкой к войне с Россией.

Внутри группы шли споры о том, что нужно предпринять в связи с "Северным потоком". "ЦРУ утверждало, что что бы ни было сделано, это должно остаться в тайне. Все в рабочей группе, кто был вовлечен, поняли свои роли".

В начале 2022 года планировалась секретная операция. ЦРУ оповестило Оперативную группу: "У нас есть способ поднять трубы на воздух".

Через месяц седьмого февраля 2022 года был приглашен канцлер Германии Олаф Шольц, которого ознакомили с намерением.

— Как вы оцениваете европейскую экономику сегодня?

— Европейский Союз пребывает в экономическом кризисе и глубокой социальной депрессии. Это, конечно, результат диверсии на "Северном потоке", но главная причина в том, что экономики всех государств ЕС долларизованы и финансово зависимы от Центрального банка. А Европейский центральный банк не делает ничего без разрешения американской ФРС. Разумеется, тут много криминала. Европейскую банковскую систему контролирует Федеральная резервная система и Банк Англии, и разрушение социально-экономической сферы в государствах ЕС продолжается с коронавирусных времен. Сам коронавирусный кризис, с которым столкнулись 193 государства, как оказалось, был устроен в рамках реализации неолиберальной повестки по овладению всем на свете. Из-за этого нарушились цепочки поставок, разразился кризис в бизнесе, некоторые предприниматели невероятно зарабатывают и богатеют, деньги печатаются в огромных количествах и оседают в карманах в основном избранных.

Сейчас американский газ в Европе в семь раз дороже, и поставщики из США требуют от европейцев контрактов на 20 лет, чтобы гарантировать себе регулярность поставок.

Это не сработает так, как задумали американцы. В открытых обществах если вы хотите купить газ, вы ищете самую выгодную цену. Вы можете взять его у третьих стран. Скажем, у Индии.

Акт войны

Кому, заминировав "Северный поток", американцы объявили войну?

"Северный поток", который начинается в России, пролегает через территориальные воды четырех государств-членов Европейского Союза, в том числе Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение дали и утвердили парламенты этих государств еще до строительства. Более того, для строительства веток "Северного потока" требовалось одобрение Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, которые участвовали в консультативном процессе.

С правовой точки зрения (Международное право, Устав ООН, Морское право) это было не террористическое нападение на Россию, а американский акт войны против Европейского Союза.

— Как вы оцениваете вооруженный конфликт между Украиной и Россией?

— Вооруженный конфликт на Украине закончился, прежде чем начаться. Русские им парализовали авиацию и флот и с самого начала прибрали к рукам Черное и Азовское море. А любой, кто хоть немного разбирается в вооруженных конфликтах, знает, что конвенциональную войну невозможно вести без флота и авиации. Теперь, после недавних намеренных "утечек" данных из американских источников, появились доказательства того, что Украина осталась без боеприпасов, и что у нее нет возможности продолжать конфликт. Думаю, что максимум через месяц бои прекратятся, и начнутся какие-то переговоры. На самом деле, самая большая проблема в том, что политики США верят своей пропаганде, считая, что могут победить Россию в ядерной войне.

— А они могут?

— Я изучал угрозу ядерным оружием, в особенности проект "Манхеттен" (создание американской атомной бомбы). Многие люди не знают, что этот проект создавался для войны против Советского Союза, причем в то время, когда СССР был союзником Соединенных Штатов Америки. Никто и не планировал никогда сбрасывать такие бомбы на Германию.

— Вы говорите о планах войны после 1945 года?

— Согласно американскому плану "Немыслимое" от 15 сентября 1951 года, планировалось сбросить атомные бомбы на 66 городов. По этому военному плану предполагалось применить две тысячи ядерных боеголовок. Об этом в официальной истории Запада не говорится, и точно так же забыто, что в 1918 году американцы, канадцы и японцы отправили более двухсот тысяч солдат в Сибирь через Владивосток якобы для "усмирения революционеров". На самом же деле они собирались захватить российские территории. Но они ушли по прошествии двух лет.

(…)

— Каковы сегодня ядерные арсеналы двух главных соперников?

— Они равны. У США и западных государств силы равны с Россией и Китаем. Это гарантия того, что такой войны не случится. Конечно, западная пропаганда проблематична. Западные политики бесконечно и беззастенчиво верят своей пропаганде.

— Вместе с конфликтом на Украине снова из мертвых восстал нацизм, но теперь его называют неонацизмом.

— США всегда поддерживали нацистов. Документально подтверждено, что Уолл-стрит вместе с Банком Англии и Федеральной резервной системой поддержали кандидатуру Адольфа Гитлера на пост канцлера после Веймарской Республики. Это они создали его и финансировали исключительно ради своих экономических интересов. Скажем, общеизвестно, что в войну не ввязываются, если нет нефти, а Гитлер 22 июня 1941 года начал операцию "Барбаросса", вооруженный захватнический поход, для которого требовалось огромное количество топлива. "Стандарт оил" Рокфеллера из Нью-Джерси (современный "Эксон") снабжал войска Гитлера вплоть до 1945 года.

— В официальной историографии эти данные не сохранились?

— Послушайте, нацизм — это западная система, основанная на неолиберальной экономике и неокейнсианской экономической школе (государство — арбитр и ускоритель во время кризиса). Прежде чем Трумэн стал президентом, он придерживался мнения: "Дадим им (европейцам) перебить друг друга".

— Сегодня, когда все движется к дедолларизации, нет сомнений, что рождается многополярный мир.

— Я думаю, что люди не понимают, что означает дедолларизация. Доллар как доллар не так важен, как макроэкономическая политика государства и его отношения с сильнейшими международными банками. Важно, как ваше Министерство финансов воспринимает так называемые международные банки. Многие страны БРИКС имеют свои валюты и хотят торговать в них. Но, например, в Бразилии банкиры ее Центробанка на самом деле являются сотрудниками Уолл-стрит, а президент де Силва недостаточно хорошо понимает, насколько в действительности зависим от доллара. Миерелес возглавлял Центральный банк Бразилии и был банкиром Уолл-Стрит, когда руководил Банком Бразилии. Разумеется, он долларизировал всю экономику. Его предшественник Кардозо был банкиром Сороса. Я хочу сказать, что нельзя дедолларизировать экономику без масштабных реформ внутри этих структур.

— Россия считается носителем нынешней дедолларизации?

— Судьба российских долларов в международных банках сыграет очень большую роль. Когда началась специальная военная операция, около 200 миллиардов долларов Центрального банках Российской Федерации оказались заморожены. Это только часть заблокированных средств, в том числе принадлежащих российским частным инвесторам. На мой взгляд, решение этих вопросов тоже зависит от событий на поле боя, а Россия намного лучше организована в военном плане, чем США и НАТО.

— Что вы имеете в виду, говоря "лучше организована"?

— Военная промышленность на Западе находится в частных руках, а значит, и война приватизирована. Эти "собственники" заинтересованы, прежде всего, в том, чтобы заработать на войне, а не одержать в ней победу.

— У вооруженного конфликта на Украине есть и религиозная подоплека?

— Это конфликт между православными, и, как я думаю, Запад и Киев сделают все, чтобы создать некую свою православную церковь доминирующей так же, как они искусственно создают нацию. Ситуация глупая и опасная. Предполагаю, что этот вопрос встанет на повестке мирных переговоров, где будут вестись поиски компромисса.

— Судя по всему, в связи с этим вооруженным конфликтом уже натворили много глупых и опасных вещей?

— Да, например, решение так называемого Международного уголовного суда обвинить президента России Владимира Путина в военном преступлении — незаконной депортации детей в Россию. Это же очевидная глупость. Мнимый суд обвинил Российскую Федерацию не в агрессии против соседнего государства, а в том, что россияне вывозили детей из охваченных войной регионов. Это идиотизм, и этот суд просто стал инструментом Североатлантического альянса.

— Когда речь заходит о вооруженном конфликте на Украине, упоминается и давосская повестка?

— Отношения России со Всемирным экономическим форумом неоднозначны, и всего за год до специальной военной операции россияне проводили вместе с давосскими лидерами учения по отработке действий в случае большой кибератаки. На мой взгляд, "давосские игроки" глубоко укоренились в политических и экономических кругах Москвы, и что они продолжают поддерживать связь между Международным валютным фондом и их Центральным банком. Владимир Путин понимает, что внутри российской экономической системы есть диверсанты. В конце концов, Россия является капиталистической страной.

— Что делать, когда ООН бездействует?

— Нужно понимать, что Организация Объединенных наций — это проект международный банкиров, прежде всего, Рокфеллера и Ротшильда, но сначала эта организация обладала международной легитимностью. Я и сам из "семьи ООН", ведь там работал мой отец. Сейчас ООН полностью приватизирована. Я работал в Азии, Китае, Латинской Америке… И я осознал, как осознают и все те, кто побывал на разных континентах, что все люди мира разделяют одни ценности. Все хотят жить в правде и с правдой.

— Как вы оцениваете международную позицию Сербии?

— Она исключительна. Вы единственная страна в Европе, кто не прогнулся под огромным давлением и не ввел санкции против России, а ранее против Ирана. Поэтому вас еще больше ненавидят. Храните вашу землю, не позволяя втягивать ее в конфликт, потому что многие смотрят на Сербию со злобой.

— На Сербию продолжают давить, чтобы она отказалась от Косово и Метохии.

— Исходя из моего опыта и судя по документам о международном статусе Косово и Метохии, я полагаю, что вопрос о признании международной самостоятельности Косово и Метохии не подлежит обсуждению. Косово и Метохия — это Сербия, поскольку согласно международным документам и праву так оно и есть. Да, там находится военная база США, но это уже другой вопрос.

— Как вам живется в Канаде?

— Политическая и социальная ситуация там напряженная. Большинство понимает, что мы живем под огромным влиянием империи Соединенных Штатов Америки. Наше правительство безоговорочно слушается инструкций Вашингтона и Давоса. Эта политика реализуется и на союзном уровне, и на уровне провинциальных администраций, и она еще больше усилилась во время коронавирусного кризиса. Вообще, на мой взгляд, ситуация тревожная по всему миру.

— Авторы вашего портала взбудоражили весь мир своими статьями о землетрясении в Турции. По их сведениям, это война нового типа против Турции и Сирии?

— "Знаменитый" "Рейтер" назвал первое большое землетрясение в этом регионе (шестого февраля 2023 года) "самым мощным в регионе как минимум за век". Что касается Южной Анатолии, то это землетрясение оказалось сильнейшим за последние семь веков (с 1268 года в Адане). Следующее сильное землетрясение в Южной Турции случилось в Джейхане и Адане 27 июня 1998 года. Его оценили более чем в 6,3 балла по шкале Рихтера. Тогда были разрушены города Джейхан и Адана. Погибли 146 человек. Таким образом, ни одного "мощного землетрясения" не случалось в Южной Анатолии более 700 лет. Разве это не говорит нам кое-что о вероятности подобного мощного землетрясения в Южной Турции?

— На вашем портале писали о том, что причиной землетрясения такой силы может быть программа "Комплекс ионосферных исследований" (HAARP).

— Я начал изучать, что такое HAARP примерно 20 лет назад. В середине 80-х в серии репортажей CBS и канадского телевидения рассказывалось, что знания и технологии вполне применимы, что можно менять погоду, и что это особые технологии. США начали беспокоиться еще в 70-х из-за информации о том, что русские далеко продвинулись в этой области. Они выступили инициаторами Протокола о запрете геоинжиниринга, так называемого 177 протокола ООН.

— Какие наиболее вероятные данные известны о геоинжиниринге?

— Американская армия способна контролировать погодные условия. Это подтверждает документ американской военной авиации "Погода, преумножающая силу: владение погодой в 2025".

Известный на весь мир ученый, ныне покойная Розали Бертел подтвердила, что "американские военные ученые" работают над погодными системами как потенциальным оружием.

Еще в 70-х бывший советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский в своей книге "Между двумя веками" предвидел, что "наука даст лидерам великих наций в руки инструменты для ведения скрытой войны, и силы безопасности противника смогут противостоять лишь минимальной их части".

Ученый Николас Бегич, который участвовал в общественной кампании против HAARP, описал эту программу как "супермощную технологию радиоволнового пучка, которая воздействует на части ионосферы (верхний слой атмосферы), фокусируя лучи и нагревая эти области. Электромагнитные волны затем отражаются на землю и проникают всюду — в живое и мертвое".

Марк Филтерман, бывший французский военный офицер, описывает несколько типов "неконвенционального оружия", в котором используются радиочастоты. Он говорит о "войне погодными условиями", отмечая, что США и Советский Союз уже обладали знаниями и приобрели опыт, необходимый для создания неожиданных климатических изменений (ураганов или засух), еще в начале 80-х.

Техникой изменения окружающей среды американские войска пользуются более полувека. Американский математик Джон фон Нойман в сотрудничестве с Министерством обороны США начал свои исследования в области изменения погоды в начале 40-х годов ХХ века, и он предвидел "формы климатической войны, которые тогда были невообразимы".

— Роберт Кеннеди младший, будущий кандидат на американских выборах, является автором вашего "Глобал рисеч". Каковы его шансы на выборах в 2024 году?

— Пока рано делать прогнозы. Я не знаю точно, как он поступит: будет ли он участвовать в "гонке" в качестве независимого кандидата или пойдет от Демократической партии. Было бы символично и важно, если бы подобный интеллектуал снова появился в американской политике, но он точно подвергнется таким же запугивающим политико-информационным ударам, как и Дональд Трамп.