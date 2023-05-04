Представители России, Турции, Сирии и Ирана могут провести встречу в Москве 10 мая - Чавушоглу

Стамбул. 3 мая. ИНТЕРФАКС - Встреча между представителями России, Турции, Сирии и Ирана ожидается 10 мая в Москве, сообщает в среду агентство "Анадолу".

"Встреча между Турцией, Россией, Сирией и Ираном запланирована на 10 мая в Москве", - приводит агентство слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Агентство не уточняет, на каком уровне ожидаются переговоры.

Ранее в апреле в Москве провели встречу главы оборонных ведомств четырех стран. Тогда в Минобороны Турции отмечали, что встреча прошла в конструктивной атмосфере, и что стороны подчеркнули важность продолжения диалога в четырехстороннем формате.