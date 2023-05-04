Финляндию отдают американцам — причем совершенно бесплатно

Satakunnan Kansa: США запросили доступ к финской территории

Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве, сообщает Satakunnan Kansa. Автор статьи рассказывает, как продвигаются переговоры и чем обосновывается необходимость заключения этого соглашения — наряду с вступлением в НАТО.

Вели-Пекка Лехтонен (Veli-Pekka Lehtonen)

В настоящее время официальные представители Финляндии ведут переговоры об оборонном соглашении, которое, в случае заключения, позволит вооруженным силам США использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.

На прошлой неделе в хельсинкском районе Катаянокка обсуждалось двустороннее соглашение Финляндии и США о сотрудничестве в области обороны (DCA, defence cooperation agreement).

Руководитель финской стороны на переговорах, заместитель начальника отдела политического управления МИД Микаэль Антелл (Mikael Antell) говорит, что текст соглашения обсуждался союзниками "в позитивном и направленном на поиск решения духе".

Президент Саули Ниинистё (Sauli Niinistö) обосновал заключение двустороннего соглашения необходимостью максимально укрепить безопасность Финляндии. "В этом отношении Соединенные Штаты являются важным фактором", — заявил Ниинистё в интервью Yle неделю назад.

Антелл уверен, что соглашение DCA укрепит возможности сдерживания и обороноспособность Финляндии благодаря присутствию Соединенных Штатов и возможности заблаговременно разместить оборонную технику.

"Соглашение обеспечит беспрепятственное сотрудничество с Соединенными Штатами во всех вопросах безопасности в короткие сроки. Это самое важное", — считает Антелл.

Финляндия успела пробыть членом НАТО совсем недолго.

По словам Антелла, новое соглашение DCA, о котором сейчас ведутся переговоры с США, дополнит членство в альянсе. "Соглашение в области обороны имеет практический характер", — уверен Антелл.

Соглашение не распространяется на ядерное оружие.

Сотрудничество в области обороны между Финляндией и США развивается довольно стремительно. Договор о намерениях между двумя странами был согласован еще в 2016 году, более серьезные совместные шаги были предприняты после начала спецоперации России на Украине.

Для Финляндии это не первое соглашение об оборонном сотрудничестве. Например, ранее Финляндия и НАТО подписали техническое соглашение о взаимной поддержке принимающей страны.

"Разница в том, что это обязывающий государственный договор, и он гораздо шире по своему охвату", — говорит Антелл.

"Сотрудничество в области обороны между Финляндией и США позволит войскам входить в страну, находиться на ее территории, осуществлять хранение материалов и совершать возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону", — говорит Антелл.

В американскую делегацию входят представители МИД страны и Пентагона, а также военные, дислоцированные в Европе.

По словам Антелла, самое главное для США в соглашении — понимание, на каких условиях американская сторона может прийти в Финляндию.

По сравнению с сотрудничеством в более крупном альянсе, в рамках оборонных соглашений разведывательную информацию можно получить быстрее, процесс принятия решений облегчается.

Руководитель исследовательских программ Ханна Оянен (Hanna Ojanen), эксперт по вопросам политики безопасности, ранее заявляла, что двусторонние оборонные соглашения являются типичным способом сотрудничества для крупных держав.

"Двусторонние соглашения удобны тем, что в них можно предлагать свои условия", — сообщила Оянен Helsingin Sanomat в 2022 году.

В соответствии со схожим соглашением с Норвегией американские войска и истребители получили доступ, в том числе, к территории аэропорта Рюгге недалеко от Осло. По данным норвежских СМИ, Пентагон собирается вложить в Рюгге около 170 миллионов евро. Инвестиции обосновываются оптимизацией разных процессов.

"В основном инвестиции направлены на создание возможности принимать войска", — сказал помощник госсекретаря Дуглас Д. Джонс (Douglas D. Jones) в февральском интервью.

Какие инвестиции США может совершить в Финляндию?

"Пока об этом еще рано рассуждать, но теоретически это может быть, например, помещение для технического обслуживания истребителей F-35. На практике это будет то, что все посчитают необходимым", — говорит Антелл.

"В соглашении также будут определены объекты и направления, на которых будет сосредоточено сотрудничество. В основном это военные объекты и гарнизоны. В принципе, их может быть несколько, но этот вопрос пока остается открытым", — говорит Антелл. По его словам, США больше не стремятся к постоянному присутствию, а действуют по принципу ротации.

По информации газеты Helsingin Sanomat, официальные переговоры между Финляндией и США будут продолжаться до следующего года, после чего проект соглашения перейдет на рассмотрение парламента. Детали соглашения в ходе переговоров обнародованы не были. Однако некоторые выводы можно сделать из аналогичных соглашений, которые США заключили с другими странами НАТО.

Помимо Финляндии, США ведут переговоры о сотрудничестве в области обороны с Данией и стремящейся в НАТО Швецией. США часто стремятся заключить соглашения о сотрудничестве DCA в едином формате.

В соглашениях DCA, помимо вышеперечисленного, детально рассматривается уголовная юрисдикция американских войск, таможенная и налоговая практика в стране-партнере. Соглашение заключается на определенный срок: вероятно, поначалу оно будет заключено между Финляндией и Соединенными Штатами на десять лет.

Норвегия предложила США, войскам страны и ее партнерам возможность беспрепятственного доступа к трем аэропортам и одной военно-морской базе.

После начала переговоров США запросили доступ к еще большей территории. Территории обозначаются в соглашениях не как "базы", а как "территории общего пользования", по-английски — agreed facilities and areas.

Соединенные Штаты сотрудничают с Норвегией в области обороны уже очень давно: дело в том, что Норвегия является одним из основателей оборонного альянса НАТО, созданного в 1949 году. Договоренность о размещении склада вооружений США в Норвегии была заключена еще несколько десятилетий назад.

Финляндия может передать США для использования некоторые военные объекты. Эти участки можно усовершенствовать, например, за счет удлинения взлетно-посадочных полос, возведения дополнительных сооружений или углубления порта. Поначалу сотрудничество, вероятно, будет иметь небольшие масштабы.

Микаэль Антелл, может ли одной из таких территорий стать стрельбище Роваярви в Лапландии?

"В принципе, оно или его часть могло бы служить общей площадкой для проведения учений, рассуждать об этом еще рано. Эти вопросы еще не обсуждались".

В ходе переговоров Финляндии важно договориться о контроле возможных действий США на финской территории.

По словам Антелла, пока рано обсуждать, как Финляндия будет осуществлять этот контроль. "Сотрудничество в первую очередь основано на доверии, общении и общих правилах игры — а также на том, что этого хотят обе стороны", — говорит Антелл.

Соглашение также предоставляет американской технике свободу передвижения как в море, так и в воздухе. "В принципе, все должно пройти гладко, но, конечно же, необходимо уважать суверенитет Финляндии", — говорит Антелл.

Микаэль Антелл, хотят ли американцы, чтобы их солдаты подчинялись законам США, когда они находятся на территории Финляндии?

"По сути, американские войска подчиняются своему собственному законодательству — разумеется, с соблюдением финских норм. Большая часть этого регулирования исходит от НАТО", — говорит Антелл.

"В чем-то условия соглашения можно сравнить с различными льготами для дипломатов — например, в отношении налога на добавленную стоимость. Отправной точкой является то, что одна страна не платит налоги другой стране. Главное, чтобы все средства можно было направить на оборонное сотрудничество".

Комментарии финских читателей:

Klapilpäähänlyöty

Заодно можем присоединиться к США, стать новым штатом. И выйти из ЕС.

SJ

Похоже, Финляндию отдают американцам — причем совершенно бесплатно. Сколько же еще всего Ниинистё натворит до конца своего президентского срока.

voi sentään

Этот договор куда масштабнее и опаснее Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с СССР.

Kyselijä

Если раньше говорили, что Финляндия пресмыкается перед СССР, особенно Кекконен, то теперь Ниинистё пресмыкается и стоит на коленях перед Америкой. Теперь еще и этот договор будет. Финляндия больше не является независимым государством. Несколько дней назад один ветеран задал здесь вопрос: во что ввязалась Дева Финляндия?